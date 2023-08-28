CHP Milletvekili Cumhur Uzun, Devlet Okullarında Yüksek Bağış İddialarını Meclis Gündemine Taşıdı

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, devlet okullarının velilerden istediği iddia edilen yüksek bağışları Meclis gündemine taşıdı. İddiaları Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e soran Cumhur Uzun, "İddia edilen bağış tutarları kolej fiyatlarına yaklaşmış durumdadır. Çocuklarının iyi eğitim alması için nitelikli okul arayışı içerisinde olan veliler çaresiz halde ne yapacağını bilemez durumdalar" dedi.

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, devlet okullarında velilerden yüksek oranda bağışlar istendiği iddiasını Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'e sordu. Veli-Der Başkanı Ömer Yılmaz'ın, "Kimi okullarda 5-10 bin, kimi okullarda 50-100 bin lira bağış isteniyor. Duyumlarımıza göre Ataşehir'de okul kayıtları 100 - 120 bin liraya kadar çıkmış durumda" sözlerini anımsatan Uzun, şu açıklamayı yaptı:

"OKUL İDARECİLERİNİN VE ÖĞRETMENLERİN DE ZOR DURUMDA KALDIĞI AÇIK"

"Veli-Der'in açıklamaları ve sözü geçen tutarlar velilerin kaldırabileceği yük değil. Ağır ekonomik koşullar altında ezilen velilerin tek isteği vergilerinin karşılığını almak. Çocuklarının iyi eğitim almasını istemenin bedeli velilere ödetilemez. Bakanlık bu iddiaları araştırmalı ve bir an önce bu soruna çözüm bulmalıdır.

Ders kitaplarını ücretsiz veriyoruz diye meydanlarda bağıranlar, görülen o ki bunun dışında kalan tüm masrafları velilerden çıkarmanın peşinde. Okul idarecilerinin ve öğretmenlerin de zor durumda kaldığı açık. Bakanlık; idareciler, öğretmenler ve velileri karşı karşıya getirerek sorumluluktan kaçıyor. Anlaşılan o ki; Hali hazırda öğretmenlerin sorunlarını ve Milli Eğitim'de yaşanan sorunları çözemeyen iktidar şimdi de velilere sorun çıkarıyor. Milli Eğitim kaderine terk edilmiş durumda. Yaşanan bu sorunların bir an önce çözüme kavuşturulması Bakanlığın anayasal ödevidir. Okulların açılmasına sayılı günler kala ne idareciler ne öğretmenler ne de veli ve öğrenciler mağdur edilmemelidir.

"ÖNÜMÜZDEKİ EĞİTİM ÖĞRETİM DÖNEMİNDE ÇOCUKLARIMIZA ÜCRETSİZ BİR ÖĞÜN YEMEK VERİLMELİDİR"

Milyonlarca insan açlık sınırının altında ücret alıyor. Çocuklar artık yetersiz beslenmenin yol açtığı hastalıkların pençesinde. Aileler beslenme çantasını ya dolduramıyor ya hiçbir şey koyamıyor. Bu konuda ivedi olarak çalışma yapılmalı ve önümüzdeki eğitim öğretim döneminde çocuklarımıza ücretsiz bir öğün yemek verilmelidir."

Uzun, Milli Eğitim Bakanı Tekin'e şu soruları yöneltti:

"Bakanlığınızca, devlet okullarında velilerden bağış toplanmasına dair okul yönetimlerine gönderilmiş bir genelge var mıdır? Bazı basın organlarında velilerden kayıt sırasında 10 ila 120 bin TL arasında bağış istendiği ve alındığı iddialarına dair başlatılmış adli ve idari bir soruşturma bulunmakta mıdır? Okul idarecilerinin istenen bu bağışın devletin ödeneklerindeki yetersizlik nedeniyle temizlik personeli, güvenlik, kırtasiye malzemelerinin temini için kullanıldıkları iddiası doğru mudur? Bunun önüne geçmek adına okullarımıza gönderilecek ödeneklerde bir artışa gitmeyi düşünüyor musunuz? Devlet okullarında ortaya çıkan nitelik farkı sonrasında çaresiz kalan ve evladının iyi eğitim alması için şartlarını zorlayan ailelerin ve öğrencilerimizin daha fazla mağdur edilmemesi için eğitim ve öğretimde nitelik farkını ortadan kaldıracak, herkesin eşit ve ücretsiz eğitime kavuşmasını sağlayacak bir yol haritanız var mıdır? Yeni eğitim öğretim döneminin başlamasına günler kala ilgili bakanlıkla birlikte ağır ekonomik koşullarla mücadele eden aileler ve öğrencilerimizin yükünü hafifletecek özellikle; kırtasiye, okul kıyafeti, servis ücretleri ve yemek masraflarını bir nebze olsun azaltacak başta bu kalemlerde olmak üzere KDV indirimi ve diğer destekleyici adımları atmayı düşünüyor musunuz? Öğrencilerin hayat pahalılığı nedeniyle yetersiz beslendikleri ortadayken, Bakanlığınızın hiç değilse ücretsiz öğlen yemeği vermeye dair bir planlaması var mıdır?"