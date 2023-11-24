CHP Milletvekili Aylin Yaman: Sözleşmeli ve kadrolu öğretmen ayrımına son verilmeli

CHP Ankara Milletvekili Aylin Yaman, öğretmenler arasındaki "sözleşmeli" ve "kadrolu" ayrımının iş barışını bozduğunu öne sürerek, "Sözleşmeli-kadrolu öğretmen ayrımına son verilmeli." dedi.

Yaman, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, bugün Meclis'te özel gereksinimli öğrencilerin öğretmenlerini misafir ettiğini belirterek, başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Öğretmenliğin fedakarlık istediğini, duygusal yönden yıpratıcı olduğunu ifade eden Yaman, özel eğitim öğretmenlerinin yıpranma düzeylerinin daha fazla olduğunu vurguladı.

Özel eğitim öğretmenlerinin, görev yaptığı okulların olanaklarının yeterli olmamasından dolayı sorunlar yaşadığını söyleyen Yaman, liyakate dayalı yapılmayan atamaların öğretmenler üzerinde ekstra baskılara neden olduğunu savundu.

Aylin Yaman, öğretmenler arasındaki "sözleşmeli" ve "kadrolu" ayrımının iş barışını bozduğunu öne sürerek, "Sözleşmeli-kadrolu öğretmen ayrımına son verilmeli." ifadesini kullandı.

Yaklaşık 1 milyon öğretmenin atama beklediğini dile getiren Yaman, öğretmenlerin düşük ücretle çalıştırıldığını dile getirdi.