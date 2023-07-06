CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin açıklamalarda bulundu

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, yeni eğitim öğretim yılına ilişkin, "Okula yeni başlayacak öğrencilerin kayıtlarının sorunsuzca halledilebilmesi, velilerden okul ihtiyaçları için kayıt parası adı altında para alınmaması önemli." dedi.

Karabıyık, parti genel merkezinde düzenlediği toplantıda, yaz tatili döneminin, yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarının yapılacağı, eksikliklerin giderilebileceği, eğitim öğretim kalitesinin arttırılabileceği bir süreç olduğunu belirtti.

Yeni dönemde en az 100 bin öğretmen atamasının yapılması gerektiğini ifade eden Karabıyık, "Okula yeni başlayacak öğrencilerin kayıtlarının sorunsuzca halledilebilmesi, velilerden okul ihtiyaçları için kayıt parası adı altında para alınmaması önemli." diye konuştu.

CHP'li Karabıyık, 6 Şubat'ta meydana gelen Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında çok sayıda öğrencinin eğitim öğretimine farklı illerde devam ettiğini hatırlatarak, bu bölgelerde görev yapan öğretmenlerin de barınma ve kira sorunlarının bakanlık tarafından çözülmesi gerektiğini söyledi.

Öğretmenlik Meslek Kanunu'nun eleştirilere kulak tıkayarak çıkarıldığını öne süren Karabıyık, yeni bir meslek kanununa ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Lale Karabıyık, Milli Eğitim Bakanlığı ile Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Diyanet Gençlik Merkezleri işbirliğinde yürütülen "Çevreme Duyarlıyım Değerlerime Sahip Çıkıyorum Projesi"ne (ÇEDES) ilişkin protokolün sonlandırılması gerektiğini, bu konuda ısrar edilmesinin siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın okullara daha fazla taşınması anlamına geldiğini savundu.

Yüksek öğretim sistemini eleştiren Karabıyık, deprem sonrası YÖK'ün üniversitelerde eğitimi durdurduğunu ve öğrencilerin mağdur edildiğini ileri sürdü.

Yeni eğitim öğretim dönemi başlarken, yüksek öğretimde sorunların görmezden gelindiğini, yurt ve barınma sorunu yokmuş gibi gösterildiğini iddia eden Karabıyık, öğrencilerin geçinemediğini ve burs sorununun olduğunu dile getirdi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Karabıyık, "İktidar bu sorunları görmezden geldiği, eğitimi gelecek nesilleri ideolojik olarak şekillendirme hedefiyle yönlendirdiği ve fırsat eşitsizliğini ortadan kaldırmadığı sürece bu sorunlar artarak devam edecektir." ifadesini kullandı.