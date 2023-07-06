CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık'tan öğretmenlikle ilgili açıklama

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, öğretmenlik mesleğinin güçlendirilmesi gerektiğini belirterek, uzman ve başöğretmenlik unvanlarının kaldırılması ve öğretmenlere verilen ücretlerin tüm öğretmenlere eşit şekilde verilmesi gerektiğini söyledi. Ayrıca, ÇEDES protokollerinin sonlandırılması gerektiğini vurguladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Lale Karabıyık, "Uzman ve başöğretmenlik kaldırılmalı. Unvanlar için belirlenen ücretler, başvurma koşulu için aranan kıdem ve derecedeki tüm öğretmenlere de verilmelidir. Öğretmenliğin apoletlere değil; meslek olarak güçlendirilmeye ihtiyacı vardır" dedi.

CHP'li Karabıyık, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenledi. Karabıyık, okulların tatil dönemine girdiğini hatırlatarak, " Milli Eğitim Bakanlığı'nın şapkasını önüne koyarak biten dönemi iyi bir şekilde değerlendirmesi, başarı ve başarısızlıklarını ortaya koyması ve bunları kabullenmesi son derece önemli. Yeni dönemde öğretmen atamalarının yeterli bir şekilde yapılabilmesi, en az 100 bin öğretmen atamasının yapılması zorunlu. Okula yeni başlayacak öğrencilerin kayıtlarının sorunsuz bir şekilde halledilebilmesi ve velilerden kayıt parası adı altında para alınmaması önemli. Geçen yıl okullara yeterli ücretler sağlanıyor dendiği halde velilerden gelen şikayetler üzerine örnekledik, bunları bakanlığa gönderdik. Yeni kayıt döneminde bu sorunların yaşanmaması için gereken tedbirlerin alınması, okulların ihtiyaçlarının gerçek anlamda karşılanması son derece önemli" dedi.

'YENİ BİR MESLEK KANUNU HAZIRLANMALI'

Öğretmenlikte yeni bir meslek kanununa ihtiyacın olduğunu vurgulayan Karabıyık, "Kariyer basamakları sisteminin kaldırılması son derece önemli. İktidar, şu anda Anayasa Mahkemesi kararını beklemeden öğretmen örgütleriyle, sendikalarla yan yana gelerek, yeni bir meslek kanunu hazırlamalı. Buna büyük bir ihtiyaç olduğunu hatırlatmam gerekiyor. Uzman ve başöğretmenlik kaldırılmalı. Unvanlar için belirlenen ücretler, başvurma koşulu için aranan kıdem ve derecedeki tüm öğretmenlere de verilmelidir. Öğretmenliğin apoletlere değil; meslek olarak güçlendirilmeye ihtiyacı vardır" diye konuştu.

'ÇEDES PROTOKOLLERİNİN HEMEN SONLANDIRILMASI ÖNEMLİ'

Türkiye'nin 12 yıllık zorunlu eğitim uygulaması yapan bir ülke olduğunu anımsatan Karabıyık, "Çocuklarımızı korumak, Cumhuriyeti'mizin kuruluş ilkelerinden biri. Bunu hiç unutmayalım. Okullar öğrenci ve öğretmenlere aittir. Öğrenci ve öğretmenler dışında sınıflara başka kişilerin girmesi, okulların asıl işi eğitimi olmayan kurumlarca faaliyet alanı haline getirilmesi doğru değildir. ÇEDES protokollerinin hemen sonlandırılması önemlidir. Bu konuda ısrar edilmesi, devam ettirilmesi, siyasal ve toplumsal kutuplaşmanın okullara daha fazla taşınması anlamına gelmektedir ki bu eğitime büyük bir olumsuz darbe daha getirecektir" dedi. (DHA)