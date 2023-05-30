Chevening Bursiyerleri Sertifikalarını Aldı

İngiltere Hükümeti ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening Bursu ile Türkiye'ye dönen yeni mezunlar, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle sertifikalarını aldı. Bursiyerlerin Oxford, Cambridge ve Exeter gibi en prestijli üniversitelerden geldiği belirtildi.

İngiltere Hükümeti ve İngiltere Dışişleri Bakanlığı tarafından finanse edilen Chevening Bursu ile bu ülkede eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye dönen yeni mezunlar, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliğinde düzenlenen törenle sertifikalarını Büyükelçi Jill Morris'den aldı.

2021/2022 akademik yılında Chevening Bursu ile İngiltere'de eğitimlerini başarıyla tamamlayıp Türkiye'ye dönen 23 yeni mezun onuruna, İngiltere'nin Ankara Büyükelçiliği rezidansında davet verildi.

Bursiyerlere sertifikalarını takdim eden İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi Jill Morris, "Bu gece burada bulunan sizler, iki büyük ülkenin arasında var olan insan köprüsünün yaşayan örneklerisiniz." dedi.

Bursiyerlerin Oxford, Cambridge ve Exeter gibi İngiltere'deki en prestijli üniversitelerden geldiğinin altını çizen Morris, hepsiyle gurur duyduklarını belirtti.

Chevening Bursu'nun İngiltere'deki en prestijli burs programı olduğunu belirten Morris, program kapsamında, dünya genelinde 55 bin mezun verdiklerini kaydetti.

Morris, Chevening Bursu'nun Türkiye'de 1988 yılında başladığını ve 2 binden fazla mezunun olduğunu ifade etti.

Son akademik yıl içerisinde Türkiye'den 23 kişinin burs kazandığını belirten Morris, bugün 10 kişinin burs sertifikasını teslim alacağını dile getirdi.

İngiltere Hükümeti ve Dışişleri Bakanlığınca finanse edilen Chevening Burs programının, 1863 yılından bu yana dünya genelinde 55 binin üzerinde mezunu bulunuyor.