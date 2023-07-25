Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Öğrencileri Başarılarıyla Dikkat Çekti

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, 2022/2023 öğretim yılında birçok alanda derece yapan öğrencileriyle dikkat çekti. Öğrenciler, Model Birleşmiş Milletler programında ve TEKNOFEST 2023'te elde ettikleri başarılarla öne çıktı. Ayrıca, sportif faaliyetlerde de birincilikler elde edildi.

Türkiye'de faaliyet gösteren uluslararası okullar arasında yer alan Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları 2022/2023 öğretim yılında birçok alanda derece yapan öğrencileriyle dikkati çekti.

Yapılan açıklamaya göre, 45'ten fazla milletten öğrencinin okuduğu Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, sona eren eğitim-öğretim sezonunda birçok alanda başarıya imza attı.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları öğrencileri, lise öğrencilerinin dünya meselelerine çözüm üretmeleri için hayata geçirilen ve aynı zamanda BM simülasyonu da sayılan "Model Birleşmiş Milletler" programının İstanbul'da düzenlenen 2 farklı konferansında farklı alanlarda başarı elde etti.

Şubat ve mart aylarında düzenlenen Model Birleşmiş Milletler Konferansı'na katılan Cezerili öğrenciler "En iyi delege", "Mansiyon" ve "Üstün Başarı" ödülleri aldı. Ödüle layık görülen öğrenciler arasında Haya Al Haj Arhayem, Leul Kebede Tessama, Mostafa Houssari, Osama AlMahmoud, Farah Darwish, Nismah Alqasmee, Enver Mehcur, Dalla Darwish, Abdul Rahman Jameel, Rasheed Kilani ve Malak Ahmed yer aldı.

TEKNOFEST 2023 başarıları

Dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'e katılan Cezeri Bilim ve Teknoloji İlköğretim Okulu öğrencileri "Maverics Team" takımıyla "Eğitim Teknolojileri" alanında finallere kalarak başarı elde etti.

Takımın danışman öğretmeni ve aynı zamanda okulun teknoloji bölümü zümre başkanlığını da yürüten Ziad Elkhouly, öğrencilerinin azimle çalıştığını ve bu başarıyı hak ettiklerini bildirdi.

Bir başka başarı da lise öğrencilerinden oluşan "8 Fikir Takımı" öğrencilerinden geldi. Geliştirdikleri araçla İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması'nın Afet Yönetimi kategorisinde finale yükseldiler.

Yarışma kapsamında öğrenciler, sorumluluk bilinçlerini teknolojik bilgi ve birikimleriyle entegre edip topluma fayda sağlayacak bir proje ortaya çıkardılar. Festival alanında büyük ilgi gören proje ulusal ve uluslararası bir çok kuruluştan destek ve takdir topladı.

8 Fikir Takımı ayrıca Küçükçekmece İnovasyon Yarışması lise kategorisinde birinci oldu. Elde edilen bu başarılar daha sonraki süreçte İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Maden Mühendisliği bölümünün de dikkatini çekerek projeyi daha ileri aşamaya taşımak amacıyla üniversite akademisyenleri ve öğrencileri ile birlikte proje üzerinde gerekli çalışmalar yapıldı.

-Yüzmede ve tekvandoda birincilikler

Okul öğrencileri sportif faaliyetlerde de başarı elde etti.

Türkiye Sualtı Sporları Federasyonu (TSSF) tarafından 31 Mayıs'ta Çorum'da düzenlenen Paletli Yüzme Bireysel Türkiye Şampiyonası'nda Cezeri Teknoloji Okulu öğrencisi Cemal Celal Ceyhan 100 metre dalında Türkiye birincisi oldu.

Türkiye Taekwondo Federasyonu'nun mayısta düzenlediği Gençler İstanbul Taekwondo Şampiyonası'na 63 kilogramda katılan Cezeri Teknoloji Okulları öğrencisi Nusret Efe Çakır, tüm rakiplerini yenerek İstanbul şampiyonluğunu kazandı.