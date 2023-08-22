Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, Avustralya eğitim programını uygulamaya hazırlanıyor

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, uluslararası kampüslerinde yeni eğitim-öğretim yılında Avustralya eğitim programını uygulamaya hazırlanıyor.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları açıklamasına göre, Uluslararası Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları Türkiye'de Avustralya Programı'nda eğitim veren ilk milletlerarası okulu olma unvanını taşıyacak.

Bu yılın haziran ayında Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı ve Talim Terbiye Kurulu'nun onayıyla Batı Avustralya müfredatının Türkiye'de milletlerarası okullarda kullanımının onaylanmasının ardından 17 Ağustos Perşembe günü Batı Avustralya'da Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları ile Batı Avustralya Eğitim Bakanlığı arasında resmi imza töreni gerçekleştirildi.

Törene, Batı Avustralya Kültür ve Sanat, Spor ve Rekreasyon, Uluslararası Eğitim, Miras Bakanı David Templeman, Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları kurucu müdürleri Ersin İşcioğlu ve Ebubekir Solmaz, Batı Avustralya Okul Müfredatı ve Standartları İcra Direktörü (SCSA) Juanita Healy ile birlikte üst düzey diplomat ve Batı Avustralya Üniversite yetkilileri de katıldı.

Açıklamada konuya ilişkin görüşlerine yer verilen Bakan Templeman, eğitim diplomasisindeki bu önemli adımın Batı Avustralya müfredatının Türkiye'de yaygınlaştırılması için önemli bir başlangıca işaret ettiğini, iki ülke arasındaki ortak geçmiş ve kültürün, iş birliğinin bu sayede ileriye taşınacağını, Uluslararası Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları'nın bölgede İngilizce dilinde eğitimde lider olarak kabul edildiğini, uzun ve verimli bir ilişkinin başlamasını dört gözle beklediğini dile getirdi.

Cezeri Bilim ve Teknoloji Okullları Kurucu Müdürü Ersin İşcioğlu ise eğitim diplomasisinde atılan bu adımın iki ülke arasında güzel ilişkilerin kurulmasına zemin hazırlayacağını ifade etti.

Türkiye ve Avustralya'nın çok kültürlü ve çok milletli birer ülke olarak ortak zeminlerinin olduğunu dile getiren İşcioğlu, atılan bu adımın yakın gelecekte uluslararası eğitim çalışmalarına güzel katkılarının olacağına inancının tam olduğunu aktardı.

Okulun kurucu ortağı olan Ebubekir Solmaz ise Batı Avustralya programının sadece sınırlı bir süre eğitim almaktan ibaret olmadığını aynı zamanda mezun olacak öğrencilerin Türkiye'de farklı sektörlerde eğitim ve çalışma hayatında yer alma imkanı sağlayacağını ve bununla beraber Avustralya'da farklı alanlarda kariyer fırsatları elde etmelerine olanak da sağlayacağını belirtti.

Türkiye'de ilk kez Avustralya eğitim sistemi uygulanacak

Açıklamaya göre, Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları'nın atmış olduğu bu adımla Türkiye tarihinde ilk kez bir milletlerarası okulda Avustralya eğitim programını uygulamış olacak. Avustralya müfredatının, ülkede İngilizce konuşan yabancı uyruklu öğrencilere sunulan İngiltere ve Amerika müfredatına güçlü bir alternatif olacağı düşünülüyor.

Birçok alanda Türk ürün ve hizmet sektörüne yurt dışından artan talebe paralel olarak ülkeye eğitim için gelen yabancı öğrencilerin sayısında da artış görülüyor. Nüfusunun yaklaşık 4'te birinin farklı milletlerden oluştuğu Avustralya'nın çok kültürlü yapısını da yansıtan Batı Avustralya müfredatının dünyanın en önemli noktalarından birisi olan İstanbul'da uygulanacak olması kültürel bağların ve uluslararası iş birliğinin gelişmesi için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Öğrenci ve öğretmen değişim programları

Açıklamada, Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları bünyesinde bulunan öğrenci ve öğretmenler ile ilgili Türkiye ve Avustralya arasında değişim programları imkanı sağlanacağı belirtildi. Bu programların iki ülke arasında yeni köprüler kurulmasına imkan sağlayacağı düşünülüyor.

Daha önceden dünyanın en büyük Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST 2023'te finalist olma başarısı gösteren takımlarıyla Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulu, uluslararası öğrencilerin dünya meselelerine çözüm üretmeleri için hayata geçirilen ve aynı zamanda BM simülasyonu da sayılan 'Model Birleşmiş Milletler' programının İstanbul'da düzenlenen 2 farklı konferansında farklı alanlarda da başarı elde ederek adından söz ettirmişti.

Dünyanın birçok bölgesinden 45'ten fazla farklı milletten öğrencileriyle zengin kültür ortamında eğitim veren Cezeri Bilim ve Teknoloji Okulları, uluslararası eğitimde özgün olarak geliştirdiği Cezeri Eğitim Programını IB-Uluslararası Bakalorya, Batı Avustralya programı ve Türk Eğitim Programının zenginleştirilmesiyle uygulandığı bir merkeze dönüştü.