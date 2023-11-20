Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Devam Ediyor

Ceyhan Belediyesi tarafından düzenlenen 1. Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ikinci günü renkli etkinliklere sahne oldu. Festivalde zeytin ağacı dikimi, söyleşi, zeytin yeme yarışması ve güzellik yarışması gibi etkinlikler gerçekleştirildi. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, festivale gösterilen ilgiden memnuniyetini dile getirerek, Ceyhan'ın marka şehir olma yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Ceyhan Belediyesi'nin düzenlediği 1. Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ikinci günü de büyük bir coşku ve heyecana sahne oldu.

Coğrafi işaret belgesi alan Ceyhan'da üretilen zeytin ve zeytinyağının tanıtımı için düzenlenen festivalin ikinci günü renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. İlk olarak Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in katıldığı törenle belediye binası önüne Cumhuriyetin 100. yılına özel 100 yaşındaki anıt zeytin ağacı dikimi gerçekleştirildi. Başkan Hülya Erdem, dikimin ardından katılımcılara zeytin fidanı dağıttı.

Ceyhan'ın kadın girişimcilerinden Antique Olivia'nın sahibi Nur Ergun'un konuşmacı olarak katıldığı söyleşi büyük ilgi gördü. Ergun, keyifli söyleşide ekonomiye değer katan sıfır atıklı zeytin ve zeytinyağı üretiminin inceliklerini detaylarıyla anlattı.

1'inci Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ikinci gününde yapılan 'Zeytin Yeme Yarışması'nda eğlenceli anlar yaşandı. Yarışmada en çok zeytin yiyen ve birinciliği elde eden Halil Ceylan, 7 bin liranın sahibi olurken; ikinci Emre Çalışkan, 5 bin lira; üçüncü Murat Özben de 3 bin lira kazandı.

ZEYTİN GÜZELLERİ SEÇİLDİ

Ünlü modacı Cemil İpekçi, oyuncu, model, şarkıcı ve sunucu Yeliz Yeşilmen, İletişimci ve Halkla İlişkiler Uzmanı Banu Noyan'ın jürisinde bulunduğu 'Zeytin Güzeli Güzellik Yarışması' katılımcılardan yoğun ilgi gördü.

Yarışmanın sonunda Yeliz Tüten birinciliği elde etti ve 20 bin liranın sahibi oldu. İkinci Zeliha Nur Varol, 15 bin lira kazanırken; üçüncülüğü elde eden Günel Alakborova 7 bin 500 liranın sahibi oldu. Yarışmada ayrıca Özgül Yücel de jüri özel ödülüne layık görüldü. B

Festivalin kapanış seremonisinden sonra sahneye çıkan Burat Bulut ve Kurtuluş Kuş, binlerce Ceyhanlıya keyifli ve coşku dolu anlar yaşattı.

"TÜRKİYE'NİN DİKKATİNİ ÇEKTİ"

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, festivale gösterilen ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ceyhanımızdaki özel günümüze katılan tüm komşularımıza, hemşehrilerimize ve vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum. Ceyhan'da ürettikleri zeytin ve zeytinyağı ile Türkiye'nin dikkatini çeken başta kadın girişimcilerimiz olmak üzere tüm üreticilerimize bereketli ve bol kazançlı günler diliyorum. Coğrafi işaret belgesini aldığımız zeytin ve zeytinyağımızla bundan sonra Ceyhan'ın marka şehir olma yolunda önemli adımlar attığını müjdelemek istiyorum" dedi.

"ÇALIŞMAYA, ÜRETMEYE DEVAM EDECEĞİZ"

Ceyhanlıların birbirinden güzel etkinliklerle doyasıya 2 gün yaşadıklarını, bol bol anı biriktirdiklerini belirten Başkan Hülya Erdem, bereketin sembolü zeytin ve zeytinyağının gelecek nesillere doğru, güvenilir ve kaliteli bir ortamda emanet edilmesi için üzerlerine düşen görevi yerine getirme gayretinde olduklarını vurguladı.

Tarımı, sanayisi ve kalkınma bölgesi olma konumuyla Çukurova'nın kalbi Ceyhan'ı yeniliklerle buluşturmaya devam edeceklerini dile getiren Başkan Hülya Erdem, çocukların, gençlerin zeytin ağaçlarını çoğaltmaları, zeytinyağını geliştirmeleri için bin 25 adet zeytin fidanı hediye ettiklerini, bereketin adımlarını hep birlikte atmaya devam edeceklerini söyledi.

Ceyhan'ı markalaştırma hedefinde kararlılıkla ilerlediklerini kaydeden Başkan Hülya Erdem, üretmeye ve çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.