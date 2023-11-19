Ceyhan'da İlk Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Coşkuyla Başladı

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in girişimiyle coğrafi işaret belgesi alan zeytinyağı ile birlikte Ceyhan'da üretilen zeytine özel yepyeni bir festival gerçekleşti. Festivalin ilk gününde renkli, neşeli ve coşku dolu anlar yaşandı. Yarışmalardan ödüller sahiplerini buldu. Başkan Erdem, festivalin devam etmesi ve bölgenin markalaşması dileğini belirtti.

Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem'in girişimiyle coğrafi işaret belgesi alan zeytinyağı ile birlikte Ceyhan'da üretilen zeytine özel yepyeni bir festival gerçekleşti. 1. Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali'nin ilk gününde renkli, neşeli ve coşku dolu anlar yaşandı.

Festivalin ilk günü 'Zeytin Dalı Festival Korteji' ile başladı. Ardından gerçekleşen stant açılışında Ceyhanlı üreticilerin ve kadın girişimcilerin el emeği, göz nuru zeytin ve zeytinyağı çeşitleri sergilendi. Eski Master Chef Yarışmacısı Sema Fıçıcı, ünlü influencerlar; Milli Yiyici lakaplı Murat Çelik ve 'Lezzet Peşinde Biri' ünvanlı Fatih Doğru'nun jüri üyeliğinde düzenlenen 'Zeytinyağlı Yemek Yarışması' çekişmeli dakikalara sahne oldu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

Yarışmada birinciliği elde eden Melike Atasever; 20 bin liranın sahibi olurken, ikinci Aslı Duymaz; 15 bin lira, 3. Nagehan Başaran ise 7 bin 500 lira kazandı. Festival kapsamında Ceyhanlı komşularıyla zeytin kurumu gerçekleştiren Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, çocukları da unutmadı. Ceyhanlı çocuklar Kaktüs Sanat, Müzikal Çocuk Tiyatrosu'nun 'Ali Babanın Çiftliği' oyunuyla neşeli, keyifli dakikalar geçirdi. Akşam saatlerinde My Academy Dance Ekibi'nin muhteşem dans gösterisinden sonra Balsu Barsan, Ceyhanlılara heyecanlı ve coşkulu bir konser sundu.

"MARKALAŞMASI EN BÜYÜK DİLEĞİMİZDİR"

Festivalin ilk gününde yaşanan coşkuya ortak olan Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "Kadim zamanlardan günümüze uzanan yolculuğu ile Çukurova bereketinin sembolü olan zeytinimizi ve zeytin yağımızı coğrafi işaretle tescilleyerek işe başladık. 1. Zeytin ve Zeytinyağı Festivalimizi başlatarak, bu kadim yolculuğa yeni bir nefes oluyoruz. Festivalimizin nice uzun yıllar devam etmesi, Ceyhan'ın ve bölgemizin uluslararası alanda yüksek katma değere sahip bir ürünle kalkınması ve markalaşması en büyük dileğimizdir" dedi.

BAŞKAN ERDEM, TEŞEKKÜR ETTİ

Ceyhan'ı coğrafi işaretle tescilledikleri zeytiniyle, zeytinyağıyla bir marka şehir yapmak için çabaladıklarını vurgulayan Başkan Hülya Erdem, 1. Ceyhan Zeytin ve Zeytinyağı Festivali ile bu yolda önemli ve değerli bir adım attıklarına dikkat çekti. Başkan Hülya Erdem, festivale katılım sağlayan üreticilere ve desteklerini esirgemeyen Ceyhanlı komşularına katkıları için çok teşekkür etti.