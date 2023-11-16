Ceyhan Belediyesi Zeytin ve Zeytinyağı Festivali Düzenliyor

Ceyhan Belediyesi, coğrafi işaret belgesi alan zeytinyağının tanıtımını yapmak üzere Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenliyor. Festival, 18-19 Kasım 2023 tarihlerinde Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleşecek.

Ceyhan Belediyesi, coğrafi işaret belgesi alan zeytinyağının tanıtımını yapmak üzere Zeytin ve Zeytinyağı Festivali düzenliyor.

Ceyhan'da Zeytin ve Zeytinyağı Festivali, 18-19 Kasım 2023 cumartesi ve pazar günü Ceyhan Cumhuriyet Meydanı'nda (Kaymakamlık önü) gerçekleşecek.

Neşeli ve heyecanlı etkinliklerle dolu festivalde bir araya gelip güzel zaman geçirmek için sabırsızlandıklarını dile getiren Başkan Hülya Erdem, "Ceyhan'da üreticilerimizin yanındayız. İlçemize büyük değer katan zeytinyağımızın coğrafi işaret belgesini aldık. Ceyhan'da üretilen zeytinlerimizin ve zeytinyağımızın lezzetini tüm dünyaya göstermek istiyoruz. Bu anlamlı festivalimize tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz" diye konuştu.