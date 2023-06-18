Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, kreşin çocukların gelişimine büyük katkı sunduğunu belirterek, her yıl en az 120 çocuğun gelişimine ve ailelerin eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamına destek verdiklerini söyledi.

Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi faaliyete devam ediyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "4 eğitmen ve 4 yardımcı eğitmen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu programları esas alan kreşimiz çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunuyor" dedi.

Başkan Erdem, Ceyhan Belediyesi Hilal Işık Aşrak Kreş ve Gündüz Bakımevi hakkında bilgi verdi. Erdem, çocukların yaş ve gelişim düzeylerine uygun, ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik, bilişsel, psikomotor, özbakım, dil ve sosyal-duygusal alan olmak üzere tüm gelişim alanlarındaki davranışlarını daha üst düzeye çıkarmayı, çeşitlendirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefleyen kreşin 3-6 yaş grubu öğrencilerin sıcak yuvası olduğuna işaret etti.

6 derslikli kreşte her yıl en az 120 çocuğun gelişimine ve ailelerin eğitim, ekonomik ve sosyal yaşamına destek verdiklerini belirten Başkan Erdem, kreşte eğitmenlerle birlikte kreş müdürü, kreş sorumlusu, pedagog, gıda mühendisi, büro görevlisi, aşçı, temizlik ve güvenlik görevlisinin de hizmet sunduğunu kaydetti.

Ceyhanlıların hizmetin en iyisine layık olduğunu dile getiren Başkan Erdem, kreşte çocukların gelişim evrelerinin dikkatle takip edildiğini, velilerin de belirli aralıklarla bilgilendirilerek bu sürece dahil edildiğini söyledi. Erdem, "4 eğitmen ve 4 yardımcı eğitmen Milli Eğitim Bakanlığı Okul Öncesi Eğitim Genel Müdürlüğü'nün oluşturduğu programları esas alan kreşimiz çocuklarımızın gelişimine büyük katkı sunuyor. Ceyhanlı çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğe güvenle hazırlanabilmeleri için hiçbir fedakarlıktan kaçınmayacağız" diye konuştu.