Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi Öğrencileri Başarıya İmza Atıyor

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) öğrencileri yeni başarılara imza atıyor. CEGEM kursiyerlerinin yüzde 80'i üniversiteye yerleşti. Başkan Erdem, öğrencileri tebrik etti.

Ceyhan Belediyesi Gençlik ve Eğitim Merkezi (CEGEM) öğrencileri yeni başarılara imza atıyor. Ceyhan Belediye Başkanı Hülya Erdem, "CEGEM'li öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, mutluluklarını yürekten paylaşıyorum" dedi.

Başkan Erdem, ücretsiz olarak gençleri üniversiteye hazırladıkları CEGEM kursiyerlerinin yüzde 80'inin üniversite hayaline kavuştuğunu kaydetti. CEGEM bünyesinde eğitim-öğretim gören Furkan Günbaz'ın Ankara Üniversitesi Yapay Zeka ve Veri Mühendisliği Bölümü'nü kazandığını açıklayan Başkan Erdem, Devrim Doğu Kaplan'ın Marmara Üniversitesi Coğrafya Bölümü'nü, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye 2000'incisi olan Yiğit Sefer'in de Çukurova Üniversitesi Türkçe Öğretmenliği Bölümü'ne yerleşmeye hak kazandığını vurguladı.

Erdem, YKS'de başarılı olduktan sonra üniversiteye yerleşen tüm CEGEM öğrencilerini kutlayarak, "CEGEM'li öğrencilerimizle gurur duyuyoruz. Evlatlarımızı canı gönülden tebrik ediyor, mutluluklarını yürekten paylaşıyorum" diye konuştu.