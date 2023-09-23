Çeşme Festivali'nde Dany Brillant coşkusu

ÇEŞME Belediyesi'nin 'Akdeniz' temasıyla düzenlediği Çeşme Festivali coşkuyla devam ediyor. Festivalin ikinci gününde Çeşmeliler ve müzikseverler Caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden biri olan Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant ile buluştu. Bazı izleyiciler sahneye çıkarak hareketli ve slow şarkılarıyla dikkat çeken Brillant ile dans etti.

Çeşme Belediyesi tarafından 21-24 Eylül tairhleri arasında düzenlenen Çeşme Festivali renkli görüntülere sahne oluyor. Çeşme Festivali'nde ilk gün Fransız Şarkıcı Enrico Macias ile buluşan müzikseverler ikinci günde de müzik ziyafeti yaşamaya devam etti.

Çeşme Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen konserlerin ikinci konuğu caz ve Akdeniz müziğinin efsanelerinden Tunus asıllı Fransız şarkıcı Dany Brillant oldu. Brillant, konserde söylediği hareketli şarkılarla seyircileri oynatırken slow şarkılarda ise dans ettirdi. Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ve eşi Nuriş Oran da ünlü sanatçının şarkılarıyla dans etti. Brillant, konserinin bir bölümünde seyircilerin arasına girerek şarkılarını öyle söyledi.

'BİR DÜNYA DEVİNİ DAHA AĞIRLIYORUZ'

Konserin sonunda eşi Nuriş Oran ile ünlü sanatçıya çiçek takdim eden Belediye Başkan Ekrem Oran, "Çeşme Festivali'nin ikinci gecesinde bir dünya devini daha ağırlıyoruz. Çeşme'nin, Çeşme Festivali'nin çıtasını, Çeşme'de kültür ve sanatın çıtasını yükseltmeye devam edeceğiz. Çeşme Belediyesi sanatı ve sanatçıyı, sporu ve sporcuyu desteklemeye devam edecek. Ama gözlerini Selanik'te açan o sarı saçlı mavi gözlü devin izinde ve onun gösterdiği yolda, Cumhuriyetimizin temel taşı Atatürk'ün kızları, Cumhuriyetin kadınlarına gereken önemi vererek ve geleceğimiz olan gençlere, çocuklara gereken önemi vererek bu yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda sizlerle beraber yürümekten gurur duyuyoruz. İyi varsınız. Cumhuriyetin ve Kemalist devrimlerin kalesi Çeşme iyi ki var ve hep var olmaya devam edecek" dedi.

ÇALGİYA İZMİR ÇEŞMELİLER İLE BULUŞTU

Çeşme Festivali'nde yer alan bir diğer konser ise adını Makedonya ve Bulgaristan'da, 'telli çalgılardan oluşan küçük fasıl heyeti' anlamına gelen 'Calgija' kelimesinden alan ve Balkan kökleri ile yaşadıkları coğrafyayı müzikle bir araya getiren 'Çalgiya İzmir müzik grubunun konseri oldu.

COŞKU KATLANARAK DEVAM EDİYOR

Festival bugün saat 19.30'da Arap ve Akdeniz ezgilerini, modern caz ile klasik müzik etkilerini ustaca birleştiren, Lübnan doğumlu Rabih Abou-Khalil, Çeşme halkı ile buluşacak. Rabih Abou-Khalil ardından sahneye güçlü sesiyle Ege çıkacak. Festivalin son günü ise saat 17.00 de Aya Haralambos Kilisesi'nde Yazar Sunay Akın bir söyleşi yapacak. 19.00'da Rumca, Türkçe, Ladino ve Arapça notaların dansıyla İzmirli grubumuz Salut de Smyrne Aya Haralambos'ta sanatseverlerle buluşacak. Aynı gün saat 21.30'da bir döneme adını yazdıran Gypsy Kings'in devamı olan, Flamenko gitarları ve etkileyici vokalleriyle dünyayı peşinden sürükleyen Chico & the Gypsies Çeşme Amfi'de muhteşem bir kapanış yapacak.