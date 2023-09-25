Çerkezköy'de Mahalle Muhtarları ve Basın Temsilcileri Eğitim Seminerine Katıldı

Çerkezköy'de görev yapan mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileri, Mevzuat Bilgi Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldılar. Seminerde İçişleri Bakanlığı'ndan bir yetkili tarafından belediyelerde ve muhtarlıklarda dikkat edilmesi gereken konular hakkında bilgi verildi. Katılımcılar ayrıca Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini ziyaret etti.

Çerkezköy'de görev yapan mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileri 18-22 Eylül günleri arasında Mevzuat Bilgi Yönetimi Derneği tarafından düzenlenen eğitim seminerine katıldı.

Çerkezköy'de görev yapan mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileri, Mevzuat Bilgi Yönetimi Derneği tarafından 18-22 Eylül günlerinde Antalya'da düzenlenen eğitim seminerine katıldılar. Antalya'nın tarihi ve turistik yerlerini de ziyaret eden mahalle muhtarları ve yerel basın temsilcileri, kendilerine bu imkanı sağlayan Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay'a teşekkür ettiler.

Seminerde konuşan İçişleri Bakanlığı'nda görevli Denetim Memuru Süleyman Özgür, belediyelerde, muhtarlıklarda ve resmi dairelerde dikkat edilmesi gereken konularla ilgili katılımcıları bilgilendirdi. Sorumluluk getirebilecek hususlara dikkat çeken Özgür, "İmza attığınız her konudan sorumlusunuz. İyi niyetle attığınız bir imza size ileride sorun yaratabilir" dedi. Özgür, belediyelerdeki işleyişlerle ilgili de bilgi verdi. Süleyman Özgür, eğitimin ardından soruları yanıtladı.

Seminer sonrasında Manavgat Şelalesi'ni ve Side Antik Kenti'ni gezen heyet, Köprülü Kanyon'da rafting yaptıktan sonra Çerkezköy'e döndü.