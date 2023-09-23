Çerkezköy Belediyesi tarafından kurulan ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kurslarının verildiği Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi'nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı. Öğrencilere çeşitli imkanlar sunulacak.

Çerkezköy Belediyesi tarafından kurulan ve 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kurslarının verildiği Çerkezköy Belediyesi Halk Akademisi'nde 2023-2024 eğitim ve öğretim yılı başladı.

Halk Akademisi'nin ilk olarak 2021-2022 eğitim ve öğretim döneminde Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde faaliyet göstermeye başladığını anımsatan Belediye Başkanı Vahap Akay, "Daha fazla öğrencimizin destek kurslarımızdan faydalanabilmesi amacıyla 2022-2023 eğitim ve öğretim dönemi itibarıyla Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezimizde de derslikler oluşturuldu. Şu anda Prof. Dr. Türkan Saylan Eğitim Kültür ve Sanat Merkezi'nde 86, Kızılpınar Kültür ve Sanat Merkezimizde de 80 olmak üzere toplam 166 öğrencimiz destek kurslarımızdan faydalanıyor" dedi.

"8'İNCİ SINIF ÖĞRENCİLERİMİZE DESTEK KURSLARI VERİYORUZ"

2023-2024 eğitim ve öğretim yılında da 8. sınıf öğrencilerine yönelik ücretsiz destek kurslarının devam ettiğini belirten Belediye Başkanı Vahap Akay, "Bu yıl kentimizde ikamet eden 8. sınıf öğrencilerimize yönelik 6 farklı branşta (Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük, İngilizce ve Rehberlik ve Kariyer Planlama) ücretsiz destek kursları vermeye devam ediyoruz. 7. sınıfı bitiren ve Kurum Kabul Sınavı'nda başarılı olan öğrencilerimiz, Halk Akademimizde eğitim almaya başladılar" diye konuştu.

"ÖĞRENCİLERİMİZ BİRÇOK HİZMETTEN DE ÜCRETSİZ FAYDALANACAK"

Yeni dönemde Halk Akademisi öğrencilerinin toplam 8 derslikte 6 farklı branşta destek kurslarından faydalanacağını sözlerine ekleyen Akay, "Öğrencilerimize ücretsiz kaynak yayın, çanta ve kurum içi üniforma desteği de yapıyoruz. Ücretsiz ulaşım desteğimizin de verildiği Halk Akademimizde öğrencilerimize 1 öğün tabldot yemek de veriliyor. Alanında uzman eğitmenlerimizden kurs alacak olan öğrencilerimiz, 2023-2024 eğitim öğretim dönemi içerisinde ücretsiz rehberlik ve danışmanlık seminerleri hizmetlerimizden de faydalanabilecek. Öğrencilerimiz için ücretsiz kültür gezileri de düzenleyeceğiz. Yıl boyunca çocuklarımız çeşitli sosyal ve sanatsal aktivitelerle öğrenirken eğlenecekler" dedi.