Çerkeş ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
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Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında yapılan toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında okul ve trafik güvenliği konuları ele alındı.
Çerkeş ilçesinde 2023-2024 eğitim öğretim yılı güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı.
Çerkeş Kaymakamı Emir Osman Bulgurlu başkanlığında Kaymakamlıkta düzenlenen toplantıda, yeni eğitim öğretim yılında okul ve trafik güvenliğine yönelik hususlar görüşüldü.
Toplantıya, İlçe Emniyet Müdürü Ali Asker Bayar, İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Uğur Kaya, İlçe Jandarma Karakol Komutanı Başçavuş Onur Aldaş, İlçe Yazı İşleri Müdürü Diyar Can, İlçe Milli Eğitim Müdür Vekili Cengiz Yılmaz, Çerkeş Belediye Başkanlığı Temsilcisi Murat Kirendibi, Çerkeş Meslek Yüksekokulu Temsilcisi Abdullah Çevik katıldı.
Kaynak: AA / Yasin Ustacı - Eğitim