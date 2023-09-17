Çekya'da düzenlenen Ulusal Öğrenci Olimpiyatlarına Zağnospaşa Ortaokulu da katıldı

Çekya'nın Brno şehrinde düzenlenen "Çok Yönlülük Rozeti Cumhuriyet Finali" adı verilen Ulusal Öğrenci Olimpiyatlarına özel davet üzerine Zağnospaşa Ortaokulu da katıldı.

Bu yıl 14.sünü düzenlenen Sazka Olimpiyat Projesine Çekya'da ki 189 okuldan 600'den fazla öğrenci katılım sağladı. Zağnospaşa Ortaokuluna, 2022 ve 2023 yıllarında İl Milli Eğitim Müdürlüğünün yürüttüğü Projesi ile gelen Beden Eğitimi ve Basketbol Antenörü olan Jiri Marvan'ın katkılarıyla Çek Olimpik Komitesinin davetiyle, 190. Okul olarak Zağnospaşa Ortaokulu da yer aldı.

VUT Atletik Stadyumunda 7 Eylül 2023 tarihinde Çek Cumhuriyeti Ordusu ve Polisinin de geleneksel olarak yer aldığı törensel bir açılışla etkinlikler başladı ve 8 Eylül 2023 tarihinde ödül töreniyle sona erdi. Genç sporcular, uzun atlama, ip atlama, şınav, mekik, kriket topu fırlatma, 60 m, 1000 m, yüzme, dripling sağlık topu fırlatma dallarında yarıştı. Ayrıca Stadyum çevresinde kurulan etkinlik alanlarında çeşitli aktivitelere katılma şansını elde ettiler.

Ayrıca bu organizasyonda, kendilerine, rol model olan Olimpiyat sporcularıyla da tanışma fırsatı buldular. Bu yıl etkinliklere altmış Olimpiyat Sporcusu geldi ve bu sporcular, öğrenciler ile zaman geçirdiler, tecrübelerini aktardılar. Katılan öğrencilerin yanı sıra Olimpiyat sporcuları ve diğer Çek sporcular da çeşitli disiplinleri denediler. Tenisçi Lucie afov, iki kez Olimpiyat şampiyonu Martin Doktor, Nagano'dan altın hokey kalecisi Milan Hnilika, su slalom kayakçıları Klra Kneblov ve Barbora Galukov da oyunlarda yer aldı.

Zağnospaşa Ortaokulu öğrencileri sevgiyle hatırlayacakları, keyif aldıkları, arkadaşlar edindikleri, dil gelişimlerine katkı sağladıkları, sosyal ve kültürel etkileşimlerde bulundukları birçok olay yaşadılar. Ayrıca öğrenciler, olimpiyatları ve organizasyonunu gördükten sonra spora daha sıkı sarılmaları gerektiğini öğrendiler. - BALIKESİR