Çaykara Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Sergisi Açıldı

Çaykara Halk Eğitim Merkezi tarafından düzenlenen Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında açılan yıl sonu sergisinde, kurslarda üretilen ürünler sergilendi. İlçe merkezi ve birçok mahallede açılan kurslara yoğun ilgi gösterildiği belirtilirken, serginin açılışına birçok kamu kurum ve kuruluşu temsilcisi ile vatandaşlar katıldı.

Çaykara Halk Eğitim Merkezince Hayat Boyu Öğrenme etkinlikleri kapsamında düzenlenen kurslarda üretilen ürünlerin sergilendiği yıl sonu sergisi açıldı.

Çaykara Halk Eğitim Merkezi Müdürü İzzet Gönan, 2022-2023 eğitim-öğretim yılında ilçe merkezi ve birçok mahallede çeşitli kurslar açtıklarını söyledi.

Kurslara yoğun ilgi gösterildiğini ifade eden Gönan, Çaykara'nın fedakar kadınlarının işlerinin yanı sıra kurslara da düzenli katılım sağlayarak kurs öğretmenleri ve usta öğreticilerle çok güzel eserler ortaya çıkardıklarını belirtti.

Halk Eğitim Merkezindeki serginin açılışına, Dernekpazarı Kaymakamı ve Çaykara Kaymakam Vekili Anıl Adıgüzel, Çaykara Belediye Başkanı Hanefi Tok, İlçe Jandarma Bölük Komutan Vekili Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Aşkın Hava, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ahmet Çamurali, Çaykara Müftüsü Vahit Şenocak, AK Parti İlçe Başkanı Muhammet Selçuk, MHP İlçe Başkanı Savaş Öksüz, kamu kurum ve kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlar katıldı.