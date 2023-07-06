Çayırova Belediyesi Yaz Kurslarıyla Çocuklara Eğitim Veriyor
Eğitim Haberleri
Çayırova Belediyesi tarafından açılan yaz kurslarında çocuklara matematik, bilim, Kuran-ı Kerim, zeka oyunları, okuma ve yazma, resim, melodika gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Ayrıca çocuklar gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap derslerinden de faydalanabiliyor.
Çayırova Belediyesince açılan yaz kurslarında çocuklara çeşitli alanlarda eğitim veriliyor.
Belediyeden yapılan açıklamada, Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kültür Merkezi'nde çocuklar için açılan yaz kursları eğitimlerini sürdürüyor.
Bilgi Evleri ve Gençlik Merkezi'nde çocuklar, matematik, bilim, Kuran-ı Kerim, zeka ile sokak oyunları, okuma ve yazma, resim, melodika kursu gibi birçok alanda eğitiliyor.
Çocuklar, yeni başlayan gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap derslerinden de yararlanabiliyor.