Çayırova Belediyesi Yaz Kurslarıyla Çocuklara Eğitim Veriyor

Çayırova Belediyesi tarafından açılan yaz kurslarında çocuklara matematik, bilim, Kuran-ı Kerim, zeka oyunları, okuma ve yazma, resim, melodika gibi birçok alanda eğitim veriliyor. Ayrıca çocuklar gitar, bağlama, piyano, keman ve ahşap derslerinden de faydalanabiliyor.