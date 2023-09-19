Çarşamba Halk Kütüphanesi Yakında Açılıyor

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba ilçesindeki gençlerin ve üniversite öğrencilerinin iyi bir kütüphaneye ihtiyaç duyduğunu belirterek, Türkiye'nin en geniş kapsamlı kütüphanesini ilçeye kazandırmaya karar verdiklerini açıkladı. İki katlı, 1500 metrekarelik kütüphane, bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, kafeterya, konferans salonu ve çalışma alanları gibi bölümleriyle hizmet verecek. Kütüphane, 2 hafta içinde tamamlanarak hizmete sunulacak.

Çarşamba Halk Kütüphanesi'nin yakın zamanda açılacağı bildirildi.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, yaptığı yazılı açıklamada, Çarşambalı gençlerin, üniversite öğrencilerinin çok iyi liselerin bulunduğu bir ilçe olduğunu belirtti.

İlçenin yaklaşık 150 bin nüfusu, 4 binin üzerindeki üniversite öğrencisiyle geniş kapsamlı bir kütüphaneye ihtiyaç duyduğunu aktaran Doğan, şöyle devam etti:

"Bu ihtiyacı gidermek maksadıyla Türkiye'nin alışveriş merkezi içerisindeki en geniş kapsamlı kütüphanesini ilçemize kazandırmaya karar verdik. Kütüphanemizi, Çarşamba insanının, yediden yetmişe değil, yedi aylıktan yetmiş yaşına kadar tüm vatandaşlarımızın hizmetine sunuyoruz. İçinde bebek kütüphanesi, çocuk kütüphanesi, kafeteryası, konferans salonu, çalışma alanları olan bir kütüphane. Tüm yaş gruplarının rahat şekilde zaman geçirebilecekleri bir alan olsun arzu ettik."

İki katlı, 1500 metrekare, yan tarafında kafeteryasıyla bütünlük içerisinde 7 gün 24 saat açık olacak kısımları da bulunacak kütüphaneyi ilçelerine kazandırdıklarını anlatan Doğan, "Özellikle üniversitede okuyan öğrencilerimizin vize, final dönemlerinde gece ders çalışmakla alakalı arzuları vardı, burada inşallah yakalamış da olacağız. Çarşamba'mıza hayırlı olmasını diliyorum." ifadesini kullandı.

Kütüphanede yazar söyleşileri yapabilecek salon olacağını vurgulayan Doğan, şunları kaydetti:

"Çarşamba, Samsun'da en fazla kitap abonesi olan, kütüphanesinden en fazla kitap alınan kütüphanelerden. Çarşamba'daki insanların kitapla ve kütüphaneyle ilişkileri zaten çok yüksek. Buradaki kütüphanenin varlığıyla bu yüksek oran daha da artacaktır. Kütüphane 2 hafta içinde tamamlanarak hizmete sunulacak. Son kurulumlar yapılıyor." açıklamasında bulundu.