Çarşamba Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar Projesi ile Öğrencilere Kitap Dağıtacak

Çarşamba Belediyesi, Tarih Yazan Çocuklar projesi ile "Her kahraman bir zamanlar çocuktu" sloganı ile 6 bine yakın öğrenciye kitap dağıtacak.

Belediye Başkanı Halit Doğan, 33 eserden oluşan "Tarih Yazan Çocukla" kitap seti ile ilçe genelinde 41 okulda, 10 binden fazla kitap ile 6 bine yakın öğrenciye ulaşacaklarını söyledi.

Tarihe yön vermiş, kahramanlıkları ile örnek olmuş 33 önemli ismin çocukluk yaşlarından başlayarak hayatının anlatıldığı eserlerin, çocukların gelişimlerine uygun olarak titizlikle hazırlandığını anlatan Doğan, proje paydaşlarının Çarşamba Kaymakamlığı ile İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü olduğunu aktardı.

Doğan, "Çocuklarımız, Mustafa Kemal Atatürk gibi, Nene Hatun gibi, Ali Fuad Başgil gibi kahramanlarımızın çocukluk yaşlarına tanıklık edecek, hayatlarını, kahramanlıklarını öğrenecekler. Bilgisayarlar ve laboratuvarlarda oluşturulmuş sanal kahramanların hüküm sürdüğü günümüzde, çocuklarımızı gerçek kahramanlarla tanıştırmak için 'Tarih Yazan Çocuklar' kitap setini hazırladık. Çocuklarımız, yapılamaz denileni yapabilen, ulaşılamaz denilen ufuklara ulaşabilen gerçek kahramanlarla tanıştığında, aslında doğru bir çalışma, inanç ve azimle neleri başarabileceklerini anlayacaklar. Bu kitap setini, evlatlarımıza, hayallerine ulaşmak için atacakları ilk adımda yol göstermesi ve başarabileceklerine örnek olması amacıyla hazırladık." dedi.

Kitap setini ilçe genelinde 41 okulda dağıtmaya başladıklarını aktaran Doğan, "Altı bine yakın öğrencimize ulaşacağız. Çocuklarımıza şimdiden keyifli okumalar diliyorum. Okumaktan, öğrenmekten, keşfetmekten vazgeçmesinler." diye konuştu.