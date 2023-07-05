Çarşamba Belediyesi LGS Tercih Sürecinde Öğrencilere Yardım Ediyor

Çarşamba Belediyesi, Liselere Geçiş Sistemi Sınavı ( Lgs ) tercih sürecinde lise adaylarına yardım ediyor.

Çarşamba Belediyesi Eğitim Koordinatörlüğü Birimi, LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından lise tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz rehberlik desteği sağlıyor.

Öğrenciler, randevularını oluşturarak 19 Temmuz'a kadar uzmanlardan lise tercihleri konusunda rehberlik hizmeti alabilecek.

Belediye Başkanı Halit Doğan, her zaman öğrencilerin yanında olmaya özen gösterdiklerini belirterek, "LGS'nin açıklanmasının ardından tüm öğrencilerimizde heyecan başladı ancak sınava hazırlanmak kadar doğru tercih yapmak da çok önemli. Eğitim koordinatörlüğü birimimizde her yaş grubundan öğrencilerimize yıl boyunca eğitim danışmanlığı yapmayı sürdürüyoruz. Öğrencilerimizin lise yolunda attıkları bu önemli adımda yanlarında olarak uzman kadromuz ile rehberlik yapıyoruz. Öğrencilerimiz, 0362 834 42 42 numaralı hattımızı arayıp randevularını oluşturarak lise tercihleri konusunda rehberlik hizmeti alabilir." ifadelerini kullandı.