Çarşamba Belediyesi Eğitim Destekleriyle Öğrencilere Yardımcı Oluyor

Çarşamba Belediyesi, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi bin öğrencinin kırtasiye gereçlerini karşılayarak ve okulların bakım ve çevre düzenlemesini gerçekleştirerek eğitime destek oluyor. Ayrıca, yeni başlayan öğrencilere tiyatro oyunu da sergileniyor.

Çarşamba Belediyesi eğitime yaptığı destekler ile hem öğrencilerin hem de velilerin yanında olmaya devam ediyor.

2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi bin öğrencinin kırtasiye gereçlerini karşılayan Çarşamba Belediyesi, ilçedeki okulların bakım ve çevre düzenlemesini de gerçekleştirdi.

Ayrıca, okula yeni başlayan uyum sürecindeki öğrencilere Çarşamba Belediyesi Tiyatro Topluluğunun hazırlamış olduğu "İbiş Okula Başlıyor" isimli oyun da sergileniyor.

Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, "Öğrencilerimiz okuluna mutlu dönsünler, velilerimize de biraz katkımız olsun diye kırtasiye setlerimizi hazırladık. Okullarımızda çevre düzenlemelerini gerçekleştirdik, tiyatro topluluğumuzun hazırladığı "İbiş Okula Başlıyor" tiyatro oyunu ile öğrencilerimizi karşılıyoruz" dedi.

Doğan, "Eğitim yuvalarımızı öğrencilerimiz için hazırlamayı sürdürüyoruz. İlçemizdeki ilkokullarda çevre temizliği, budama, ot biçme ve yıkama işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Çocuklarımız en iyi şartlarda, en temiz okullarda eğitim görmeyi hak ediyorlar." diye konuştu.