Çankırı'da Yeni Eğitim Öğretim Yılında 7 Okul Servis Aracı Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Çankırı'da 2023 - 2024 eğitim ve öğretim yılının ilk gününde İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, okul servis araç ve sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, kurallara uymayan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. Denetimlerde ekipler, servis şoförlerini ve öğrencileri de trafik kuralları hakkında bilgilendirdi.