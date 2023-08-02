Çankırı'da Tuz Festivali başladı

ÇANKIRI'da, 18-20 Ağustos'ta tarihlerinde yapılacak olan 2'nci Uluslararası Tuz Festivali kapsamında yer alan 'Tuzfest 2023' etkinlikleri, bugün tuz zemin üzerinde gerçekleştirilen futbol turnuvası ile başladı. Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, turnuva nedeniyle yaklaşık 10 kamyon tuz getirdiklerini söyledi.

Çankırı Belediyesi'nce düzenlenen Tuzfest 2023 Futbol Turnuvası, Karatekin Parkı yanında oluşturulan alanda başladı. Tuz zemin üzerinde futbol, voleybol, basketbol ve ayak tenisi kategorilerinde gerçekleştirilecek ve 120 takımın katıldığı turnuvada; Korgun Belediyespor ile Artı Mühendislik arasında gösteri maçı yapıldı. Gösteri maçına katılan Çankırı Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, turnuvanın da ilk golünü kaydetti. Etkinlik hakkında bilgi veren Başkan Esen, "2023 yılı Tuzfest'i bugün tuz futboluyla açmış bulunmaktayız. Bu yıl 4 kategoride yarışmalar olacak. İlgi çok yoğun. Yaklaşık 120'ye yakın takım 4 kategoride mücadele verecek. Bugün de turnuvanın ilk maçını başlattık ve ilk golü de ben attım, turnuvanın ilk golünü. Etkinliklerimiz olacak. İnşallah ayın 20'sinde de turnuvaların finallerini yapıp arkadaşlara ödüllerini vereceğiz. Geçen yıl çok beğenilmişti bu yıl da inşallah daha güzel bir etkinlikle daha çekişmeli bir yarışla arkadaşlarımız turnuvayı tamamlayacaklar. Tuz Festivali yapıyoruz. Bir de böyle bir etkinlik yapalım dedik. Oynayanlar da izleyenler de çok keyif aldı. Diğer illerden bizi izleyen arkadaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık. Kum futbolu gibi. İnşallah devamı gelir. Dünyada bir ilk, ilerleyen süreçte de sürdürülebilir hale getirerek belki bakarsınız tuz madeninin olduğu bölgelerde şehirlerarası bir turnuva yaparız. Yaklaşık 10 kamyon tuz getirdik" dedi.

'ÇOK YORUCU AMA ÇOK KEYİFLİ'

Turnuvaya katılanlardan ve tuz üzerinde maç yapmanın farklı olduğunu ifade eden Şenol Kıyak, "Geçen yıl ilk defa düzenlenen tuz futbolu çok zevkli ve eğlenceli olmuştu. Şimdi ikincisini düzenliyoruz. Yine oynadık. Çok yorucu ama çok keyifli oluyor. Şehrimize bir canlılık, bir renk veriyor. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. İnşallah devamını getiririz her sene böyle güzel etkinlikler düzenleyip şehrimizi en güzel şekilde tanıtırız. Çimde oynamaktan farklı. Burası çok yorucu. Burada hem tuzla hem topla hem de rakiple mücadele ediyorsun, gerçekten yorucu oluyor. Ama çok da zevkli düşüyorsun, kalkıyorsun her tarafın tuz oluyor. Öyle yakıcı bir şey de değil. Tuz yakar diye bir düşünce var ama öyle değil. Biz oynadık bende bembeyaz oldum. Ama hiçbir sıkıntı yok. Gayet güzel, keyifli, herkese oynamasını tavsiye ederim. Güzel bir turnuva olur inşallah" diye konuştu.