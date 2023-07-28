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Çankırı'da düzenlenen avcılık eğitimlerinde 16 kursiyer belge aldı

Eğitim Haberleri

Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından Ilgaz ilçesinde düzenlenen avcılık eğitimlerinin ardından yapılan sınavda 16 kursiyer belge almaya hak kazandı.

Çankırı'da gerçekleştirilen eğitimlerin ardından 16 kursiyer düzenlenen sınavla belge almaya hak kazandı.

Çankırı Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından ekiplerinin Çankırı'nın Ilgaz ilçesinde avcılara yönelik eğitim düzenlendi. 6 gün, 32 saat süren avcılık kursu eğitimlerin tamamlanması ile sona erdi. Eğitimlerin ardından yapılan sınavda, 16 kursiyer 25 soruyu cevapladı. Soruları doğru cevaplayan kursiyerler avcılık yapmaya hak kazanarak belge aldı. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Eğitim

Doğa Koruma ve Milli Parklar Çankırı Eğitim Haberler

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