Çankırı'da Biçerdöver Operatörü Kursu Tamamlandı

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörü kursunun ardından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavları başarı olarak tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Çankırı'nın Şabanözü ilçesinde düzenlenen biçerdöver operatörü kursunun ardından yapılan yazılı ve uygulamalı sınavları başarı olarak tamamlayan kursiyerlere sertifikaları takdim edildi.

Şabanözü İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İlçe Eğitim Müdürlüğü ve Şabanözü Ziraat Odası Başkanlığı koordinesinde düzenlenen biçerdöver operatörü kursunun son gününde yazılı ve uygulamalı sınavlar yapıldı. Kursa katılan kursiyerler sınavı başarı ile tamamlayarak sertifika almaya hak kazandı. Kursiyerlere sertifikaları düzenlenen törenle verildi.

Sertifika dağıtımında konuşan İlçe Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Ali Erdem, hasat olgunluğuna gelmeyen, ıslanmış, çiğ düşmüş, sabah çok erken ve akşam geç saatlerde hasat yapılmaması, biçerdöverlerin yüksek ilerleme hızında çalıştırılmaması, her ürün çeşidi ve tarla için yeniden ayar yapılması, kamu düzenini bozmadan ve düzen içerisinde hasat işleminin sağlıklı olarak yürütülmesi konularında hatırlatmalar yaptı. - ÇANKIRI