Çankaya Belediyesi ve Cin Ali Müzesi Çocukları Sokak Oyunları Şenliği'nde Buluşturuyor

Çankaya Belediyesi'nin destekleriyle hazırlanan ve 2021 yılından bu yana çocukları sokak oyunlarıyla öğrenmeye teşvik eden Cin Ali Sokak Oyunları Şenliği bu sene de minik misafirleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Cin Ali Müzesi öncülüğünde 24 Eylül 2023 Pazar günü saat 14.00'te Birlik Mahallesi İsmet İnönü Parkı'nda ücretsiz olarak gerçekleştirilecek etkinlikte çocuklar, nostaljik sokak oyunlarıyla tanışacak, eğlenerek öğrenmenin tadını çıkaracak.

HER YERDE ÇOCUK HER YERDE OYUN

Çocuklar, etkinlikte öğreticiler eşliğinde seksek, misket, topaç, halhal, beştaş, yakartop, lastik, ip atlama, mendil kapmaca, halat çekme gibi sokak oyunları oynarken, aynı zamanda farklı ülkelerin oyunlarını da öğrenerek yeni kültürler keşfedecekler. Bitkiler, böcekler, toprak hakkında bilgi edinerek doğanın bilimle olan yolculuğuna eşlik edecek olan çocuklar, kağıt oyunları oynayarak el becerilerini geliştirme imkanı da bulacak.

Çankaya Belediyesi, Sokak Oyunları Şenliği'ne katılacak Çankayalı çocukların, yarışmalar ve sürprizlerle oyun dolu bir gün geçirmelerini amaçlıyor.