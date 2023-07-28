Çankaya Belediyesi Üniversite Adaylarına Ücretsiz Tercih Danışmanlığı Hizmeti Sunuyor

Çankaya Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık hizmeti vermeye başladı. Uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen hizmet, tercih dönemi boyunca devam edecek ve öğrencilere en doğru tercih listesini oluşturma konusunda destek sağlayacak. Çankaya Belediyesi, hafta içi her gün Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde öğrencilere rehberlik edecek.

Çankaya Belediyesi, geçen yıllarda olduğu gibi bu yıl da üniversite tercihi yapacak öğrencilere ücretsiz danışmanlık desteği vermeye başladı.

Çankaya Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarının açıklanmasının ardından Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde Çankayalı öğrencilere tercih danışmanlığı hizmeti vermeye başladı.

ÜNİVERSİTE ADAYLARINA ÜCRETSİZ TERCİH DANIŞMANLIĞI

Uzman rehber öğretmenler tarafından yürütülen ücretsiz danışmanlık hizmeti, tercih dönemi boyunca devam edecek. Üniversite adayları, aldıkları puana göre en doğru tercih listesini oluşturmalarında destek almak için 458 89 00/1841 numaralı hat üzerinden randevu alarak hizmetten yararlanabilecek. Yaklaşık 500 öğrenciye danışmanlık hizmeti vermeyi planlayan Çankaya Belediyesi, hafta içi her gün 10.00-16.00 saatleri arasında Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde öğrencilerin üniversite tercihlerine rehberlik edecek.

ÇANKAYA'DA İLK 5 BİN VE 10 BİN BAŞARISI

Çankaya Belediyesi, 130 öğretmenden oluşan uzman kadrosuyla bu yıl 2000 öğrenciyi Çankaya Belediyesi Destek Eğitim Merkezlerinde üniversite sınavına hazırladı. Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih yapmaya gelenler arasında ücretsiz eğitim desteğinden yararlanıp dereceye giren öğrenciler de yer aldı. Destek Eğitim Merkezlerinde eğitim alıp sınavda derece yapan öğrenciler, başarı sıralamasında ilk 5 bin ve 10 binde yer aldı.