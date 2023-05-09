Çankaya Belediyesi kreş başvuruları başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin gündüz bakımevlerinin, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başvuruları, 13 Mayıs'ta başlıyor. Gündüz bakımevlerine 13 Mayıs'tan itibaren 'https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres' adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Başvurular, 4 Haziran'da sona erecek.

Çankaya Belediyesi kreşlerine, 2023-2024 eğitim öğretim yılı başvuruları, 13 Mayıs'ta başlıyor. İnternet üzerinden yapılacak başvurular, 4 Haziran'a kadar sürecek. Ön kayıtlar alındıktan sonra yapılacak değerlendirmelerde kesin kayıt hakkı kazanacaklar, noter huzurunda çekilecek kurayla belirlenecek. İlk kez başvuru yapılacak çocuklar için 2018-2019-2020 yılı doğumlu olması şartı gerekiyor.

BAŞVURULARDA 2 KREŞ TERCİHİ YAPILABİLECEK

Yerel yönetim düzeyinde kapsamlı gündüz bakımevi hizmeti veren Çankaya Belediyesi'nin kreşlerine, 'https://basvuru.cankaya.bel.tr/kres' adresi üzerinden başvuru yapılabilecek. Ön kayıtlar için istenilen iki kreşe başvuru imkanı da sunulacak. 4 Haziran'da sona erecek başvuruların ardından noter kurasına hazırlık süreci başlayacak.

KESİN KAYIT HAKKI KAZANANLAR NOTER HUZURUNDA KURA İLE BELİRLENECEK

Gündüz bakımevlerine ilk kez başvuruda bulunacaklardan 2018-2019-2020 (36 aylık) doğumlu olma şartı aranıyor. 5-9 Haziran arasında yapılacak sosyal değerlendirmenin ardından noter çekilişi, 13 Haziran 2023 saat 10.00'da, Çankaya Belediyesi Yılmaz Güney Sahnesi'nde gerçekleşecek. Noter çekilişi sonuçları, 16 Haziran'da Çankaya Belediyesi internet sayfası üzerinden duyurulacak. Kesin kayıt hakkı kazananlar, 19 Haziran-7 Temmuz arasında kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Kreşlere devam eden çocukların kardeşleri, noter kurasına girmeden kayıt hakkı elde edecek.

Kreşlere ilk kez kayıt olan çocuklar, 4 Eylül 2023'de, devam eden ve üst yaş grupları ise 11 Eylül 2022 tarihinde yeni eğitim-öğretim dönemine başlayacaklar.