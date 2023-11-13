Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde Eğitimler Devam Ediyor

Çankaya Belediyesi'nin Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde düzenlediği tarımsal ürün yetiştiriciliği eğitimleri yoğun ilgi görüyor. Eğitimler ücretsiz olarak veriliyor ve sınırlı kontenjana sahip. Eğitimlerde yerel tohumun önemi, sebze yetiştirme teknikleri ve budama gibi konular anlatılıyor.

Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2023 Güz Dönemi eğitimleri devam ediyor. Mutlukent ve Ata mahallelerinde bulunan merkezlerdeki eğitimlere, Çankayalı vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor.

Çankaya Belediyesi'nin eylül ayında Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde başlattığı tarımsal ürün yetiştiriciliği eğitimleri devam ediyor. Hafta içi çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşen eğitimler ücretsiz olarak veriliyor. Aralık ayında tamamlanacak kurs programına, Başkentliler yoğun ilgi gösteriyor. Sene sonuna kadar sürecek eğitimler, ilkbahar ayları ile birlikte yeniden başlayacak. Eğitimlerden yararlanmak için kontenjanla sınırlı başvuru dönemlerinde kayır yaptırmak gerekiyor.

KENT BOSTANINDA ÜRÜN YETİŞTİRECEKLER

Kurs kapsamında eylül ve ekim aylarında "Yerel Tohumun Önemi Nedir", "Tohumdan Fideye Yolculuk", "Günlük Sebze Hazırlığı", "Ispanak, Soğan, Turp, Brokoli, Pırasa, Havuç Nasıl Yetiştirilir" konularının anlatıldığı eğitimler tamamlanırken; kasım ayında "Evde Kompost Yapımı", "Teraryum Örnekleri ve Uygulama", "Asma Budaması", "Meyve Ağaçlarında Budama" ile "Gül ve Çalı Grubu Budaması" başlıklı dersler ay sonuna dek devam edecek. Aralık ayında yapılacak olan "Aşılama" dersi ile de eğitim sona erecek. Katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından aldıkları teorik bilgileri kursun tamamlanmasıyla kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.