Çankaya Belediyesi'nin kentliyi toprakla buluşturduğu tarım ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde başlıyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ve tarım alanında genel bilgilerin verileceği eğitimler ücretsiz olarak sunulacak.

Çankaya Belediyesi Kent ve Tarım Hobi Evleri'nde 2023 Güz Dönemi eğitimleri başlıyor. Temel sebze ve meyve yetiştiriciliği ve tarım alanında genel bilgilerin verileceği eğitimlerden Başkentliler ücretsiz yararlanabilecek.

Çankaya Belediyesi'nin kentliyi toprakla buluşturduğu tarım ve bahçıvanlık eğitimleri Mutlukent ve Ata Kent Tarım Hobi Evleri'nde 27-28 Eylül günlerinde başlıyor. Hafta içi çarşamba ve perşembe günleri gerçekleşecek tarım ve bahçıvanlık eğitimleri ücretsiz olarak veriliyor.

TEMEL YETİŞTİRİCİLİK EĞİTİMİ

Aralık ayında tamamlanacak eğitim programında yerel tohumun önemi, sebzelerin bakımı, sebze hastalıkları, ıspanak, soğan, turp, brokoli, pırasa ve havuç yetiştiriciliği, aşılama, kompost yapımı gibi konuları öğrenen kursiyerler ek olarak gül, çalı ve meyve ağaçlarının budaması hakkında da bilgiler alıyorlar. Katılımcılar, uzman eğitimciler tarafından aldıkları teorik bilgileri kursun tamamlanmasıyla kent bostanında pratiğe dönüştürme imkanı da bulacaklar.

KENT VE TARIM HOBİ EVLERİ EĞİTİME AÇIK

Teorik derslerin yanı sıra uygulamalı derslerin de yapılacağı tarım ve bahçıvanlık eğitimlerinden yararlanmak isteyen Çankayalılar, 45 kontenjanla sınırlı Ata Kent ve Tarım Hobi Evi için başvuruda bulunabilecek. Ücretsiz eğitimlerden yararlanmak isteyen vatandaşlar, Mutlukent Kent ve Tarım Hobi Evi'ndeki eğitimlere ise sınırlama olmadan katılabilecek.