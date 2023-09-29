Çankaya Belediyesi İlkokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Veriyor

Çankaya Belediyesi'nin geçen eğitim döneminde başlattığı ilkokul öğrencilerine sıcak öğle yemeği verilmesi uygulaması bu eğitim döneminde de sürüyor.

Çankaya Belediyesi görevlileri, hafta içi her gün hazırlanan sıcak öğle yemeklerini 3 bin ilkokul öğrencisinin sıralarına kadar götürüyor. Yemekler, beslenme saatinde öğrencilerin sıralarında hazır oluyor. Yemekler, hijyenik ortamda el değmeden hazırlanarak, sıcak tutan kaplarda okullara ulaştırılıyor.

"AİLELERİMİZİN VE ÇOCUKLARIMIZIN YANINDAYIZ"

Çankaya Belediyesi olarak göreve geldiklerinden bu yana halkçı yönetim ve sosyal belediyecilik alanında çok sayıda projeye imza attıklarını kaydeden Başkan Alper Taşdelen, "3 bin ilkokul öğrencimizin sıcak öğle yemeğini sıralarına kadar götürüyoruz. Gönül isterdi ki bu hizmete hiç ihtiyaç duyulmasın. Ancak yaşanan ekonomik zorluklar nedeniyle aileler çocuklarının beslenme çantasına ne koyacaklarını düşünür hale geldiler. Bu zor günlerde yanlarında olalım, katkı sunalım istedik. 4 bin üniversite öğrencisine de her akşam ücretsiz akşam yemeği veriyoruz. Belediyemizin imkanları ölçüsünde eğitim dönemi boyunca hem üniversitede okuyan gençlerimize hem ilkokul öğrencilerimize destek olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.