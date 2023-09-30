Çankaya Belediyesi Gençlere Ücretsiz Eğitim Kursları Başlıyor

Çankaya Belediyesi'nin gençlere yönelik eğitim hizmeti 'Kampüs Mahallede' kursları yeni döneme "merhaba" diyecek. Gençlerin birçok farklı alanda ücretsiz eğitim alabileceği kursların kayıtları 2 Ekim'de başlıyor.

Çankaya Belediyesi, Kampüs Mahallede projesi ile dil kursları, kişisel gelişim ve eğitim, müzik ve gösteri sanatları, sanat ve tasarım alanlarında eğitim olanağı sağlıyor. İspanyolca, Almanca, Fransızca, İngilizce, Rusça, Korece, diksiyon, soğuk seramik, gitar, bağlama ve perküsyon kurslarına 18-29 yaş arası gençler katılabiliyor. Kayıt için 2 Ekim-13 Ekim 2023 tarihleri arasında kursların verildiği Emek, Maltepe ve 100. Yıl Çankaya Evleri'ne kimlik fotokopisi ve 1 adet fotoğraf ile başvurmak yeterli olacak.

"GENÇLERİMİZİN YANINDAYIZ"

Çankayalı gençlere yönelik çok yönlü hizmetlere önem verdiklerini belirten Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, gençlere kolaylık sağlayacak ve katkı sunacak hizmetleri sürdüreceklerini söyledi. Başkan Taşdelen, " Gençlerimizin ders çalışabilecekleri belediyemize ait kütüphanelerimiz, 100. Yıl Çankaya Evimizdeki ücretsiz çamaşırhanemiz, özellikle kış aylarında kampüs önlerindeki sıcak çorba ikramımız ile her zaman gençlerimizin yanında oluyoruz olmaya da devam edeceğiz. Ayrıca LGS ve YKS sınavlarına ücretsiz hazırlık kurslarımızı da sürdürüyoruz" diye konuştu.

Taşdelen, Ankara'ya öğrenim için gelen gençlere 'hoş geldiniz' diyerek, tüm gençleri ücretsiz kurslarımızdan yararlanmaya davet etti.

KURSLAR ÜCRETSİZ

Gençler, hafta içi akşam ve hafta sonu, yaş gruplarına uygun olarak oluşturulacak dersliklerde, eğitimlerine ve kendilerini geliştirmelerine katkı sağlayacak kurslardan ücretsiz yararlanacak. Detaylar için Gençlik Biriminin 458 89 00/ 1841 numaralı telefonlarından bilgi alınabilecek.