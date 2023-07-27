Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde Yaz Okulu Atölyeleri Başladı

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde yaz okulu atölyeleri yoğun bir katılımla başladı. Öğrenciler Robotik kodlama, Kodlama ve 3D Tasarım branşlarında eğitim alıyor. Eğitimler ücretsiz olarak veriliyor ve yaz sonuna kadar devam edecek.

Çankaya Belediyesi Çocuk Teknoloji Evi'nde yaz okulu atölyeleri yoğun bir katılımla başladı.

Çankaya Belediyesi'nin çocuklara teknolojiyi sevdirmek ve bu alanda gelişmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Çocuk Teknoloji Evi'nde öğrenciler, Robotik kodlama, Kodlama ve 3D Tasarım olmak üzere 3 branşta eğitim alıyor. Kontenjanla sınırlı atölyelerde eğitimler iki dönemde gerçekleşecek. Başvuruların tamamlanmasının ardından birinci dönem dersleri, 24 Temmuz'da başladı.

Çankaya Belediyesi Uğur Mumcu Parkı içerisinde yer alan Çocuk Teknoloji Ev'inde 8-16 yaş arasındaki gençler, alanında uzman eğitmenlerden ücretsiz olarak ders alıyor. Çankayalı çocukların teknolojiyi eğlenerek öğrendiği ve sosyalleşme imkanı bulduğu atölyelerde eğitimler yaz sonuna kadar devam edecek.