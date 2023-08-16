Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, YKS'ye hazırlık kurslarına katılan öğrencilerle buluştu

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Akademi'de ücretsiz YKS'ye hazırlık kurslarına katılarak sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerine girmeyi bekleyen öğrencilerle bir araya geldi. Taşdelen, '400 öğrenciyle başladığımız projeyi 2 bin üzerine çıkarmak için çalışıyoruz' dedi.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Çankaya Akademi'de ücretsiz YKS'ye hazırlık kurslarına katılarak sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerine girmeyi bekleyen öğrencilerle bir araya geldi. Taşdelen, "400 öğrenciyle başladığımız projeyi 2 bin üzerine çıkarmak için çalışıyoruz" dedi.

Çankaya Belediyesi tarafından eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak amacıyla "Çankaya Akademi" adıyla kurulan tamamen ücretsiz YKS'ya hazırlık kurslarına katılan ve sınav sonuçlarına göre ilk tercihlerine girmeyi bekleyen öğrenciler ve aileleri, Başkan Taşdelen ile bir araya geldi.

Öğrenciler, Çankaya Akademi'de aldıkları eğitimin başarılarına katkılarından bahsederek, Başkan Taşdelen'e ve öğretmenlerine teşekkür etti. Başkan Taşdelen de şunları söyledi:

"Ekonomik kriz ve sosyal adaletsizlik yaşanırken, öğrencilerin anayasal, temel bir hak olan eğitim hakkından mahrum kalması düşünülemezdi. Türkiye Cumhuriyeti sosyal bir devlettir ve her çocuk eğitim hakkından eşit olarak yararlandırılmalıdır. Biz de sosyal devlet ve sosyal belediyecilik anlayışının gereğini yaptık. Türkiye'de bir ilki gerçekleştirdik. Belediyemizin merkezlerini, 'Çankaya Akademi' adı altında öğrencilere açtık. Müfredatı takip eden, 12 farklı branşta uzman öğretmenlerimizle ücretsiz YKS'ye hazırlık kursu veriyoruz. 400 öğrenci ile başladığımız projemizi önümüzdeki yıllarda 2 bin öğrenci üzerine çıkarmak için çalışıyoruz. Aldığınız eğitim neticesinde sizlerin güzel sıralamalarla başarılara imza atmanız ebeveynleriniz kadar bizleri de mutlu etti. Her birinizi tekrar kutluyor, hayatınızda başarılar diliyorum."