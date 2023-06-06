Çanakkale Lapseki'de 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği düzenlendi

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde 'Hayat Boyu Öğrenme Haftası' etkinliği düzenledi.

Lapseki Belediyesi sahil sosyal tesislerinde düzenlenen etkinlik, Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Programın açılış konuşmasını yapan ilçe Halk Eğitim Müdürü Zafer Çelik, "Milli Eğitim Bakanlığımızın ilanı ile Haziran ayının ilk haftası 'Hayat Boyu Öğrenme Haftasını kutluyoruz. Hayat boyu öğrenme, yaşam boyu süren bir eğitim faaliyetidir. 7'den 70'e herkesin katıldığı bir etkinlik bütünüdür. Hayat boyu öğrenme faaliyetleri, genel kurslar ve mesleki kurslar olmak üzere 2 ana kategoride 72 alanda, toplam 3749 kurs programı ile yürütülmektedir. Hayat boyu öğrenme haftası ile öğrenme faaliyetlerine katılımı arttırmayı, öğrenme fırsatları hakkında halkımızı bilgilendirmeyi, öğrenmeyi teşfik etmeyi, geçmişle günümüz arasındaki bağı kuvvetlendirmeyi amaçlıyoruz. Bu hafta ile bireylerin kendilerini geliştirmeleri için merak ve istek uyandırmak, öğrenmenin eğlenceli ve rehabilite eden yönünü öne çıkarmak ve bireylerinin öğrenme süresince katılımını sağlamak temel amacımızdır. Bölgemizin istihdam alanlarına yönelik faaliyet gösteren firmalar ile yerelde protokoller imzalayarak, sektörün ihtiyaçlarına yönelik kurslar açarak nitelikli iş gücünü arttırma katkı sağlamaktayız. Lapseki Halk Eğitim Merkezi olarak, ilk yardım kurslarımızı ve afet acil durum farkındalık kurslarımızı ön planda tutarak, toplumumuzda farkındalık oluşturduğumuza inanıyoruz. Başta örgün eğitim kurumlarımız olan okullarımız tüm kamu kurumlarımızla yakın iş birliği içinde çalışmaktayız. Bu bağlanmada tüm okul müdürlerimize ve kurumlarımızın daire huzurlarınızda teşekkür ediyorum" dedi.

Program öğrencilerin gitar, Halk Eğitim Merkezi 36-72 ay oyun odası, halk oyunları, Plevne ortaokulu özel eğitim öğrencilerinin gösterisi, Türk Halk Müziği dinletisi, sesim sergisi ve stantların açılışıyla son buldu.

Programa, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Lapseki Belediye Başkanı Eyüp Yılmaz, ilçe Emniyet Müdürü Faruk Karabulut, daire ve okul müdürleriyle öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı. - ÇANAKKALE