Çanakkale'de 85 Bin Öğrenci Karne Aldı

Çanakkale'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 85 bin 58 öğrenci karne sevinci yaşadı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Çanakkale'de, 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 85 bin 58 öğrenci karne aldı. Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, yaz tatiline giren öğrencilere iyi tatiller dileyerek, bol bol kitap okumalarını önerdi.

Çanakkale'de 2022-2023 eğitim ve öğretim yılının sona ermesiyle 85 bin 58 öğrenci karne sevinci yaşadı. Lapseki ilçesi Çardak beldesinde bulunan Çardak İlkokulunda düzenlenen karne törenine, Çanakkale Valisi İlhami Aktaş, Lapseki Kaymakamı Emre Öztürk, Çardak Belediye Başkanı Metin Semerci, İl Milli Eğitim Müdürü Ferhat Yılmaz, Lapseki İlçe Milli Eğitim Müdürü Tahir Karaca ile öğretmenler ve öğrenci velileri katıldı. Karne dağıtım töreni, Vali Aktaş ve beraberindekilerin öğrencilere karnelerini dağıtmasıyla sona erdi.

Çanakkale'de, 2022-2023 eğitim-öğretim yılının sona ermesiyle 8 bin 609'u okul öncesi, 25 bin 57'si ilkokul, 23 bin 708'i ortaokul, 27 bin 684'ü ortaöğretim olmak üzere toplam 85 bin 58 öğrenci karne aldı. - ÇANAKKALE