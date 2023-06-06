Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Endonezya'da Türkçe Kurslarına Yoğun İlgi

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesi bünyesinde başlattığı Türkçe kurslarıyla yüzlerce kişiyi Türkçe ve Türk kültürü çatısı altında bir araya getiriyor. Yaz dönemi Türkçe kurslarına 400'den fazla kişi başvuru yaptı. Endonezya'da Türk kültürüne ve Türkçeye karşı duyulan ilgi artıyor.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü, 2022 yılının Aralık ayında Endonezya genelinde 1 milyona yakın öğrencisi bulunan Syarif Hidayetullah Devlet Üniversitesi bünyesinde başlattığı Türkçe kurslarıyla yüzlerce kişiyi Türkçe ve Türk kültürü çatısı altında bir araya getirmeye devam ediyor. Enstitü tarafından başlatılan yaz dönemi Türkçe kurslarına 400'den fazla kişi başvuru yaptı.

Türkiye'nin Cakarta Büyükelçisi Prof. Dr. Talip Küçükcan, Endonezya genelinde Türk kültürüne ve Türkçeye karşı duyulan ilgiye ilişkin, "Endonezya'da Türkçe öğrenmeye büyük ilgi var. Yunus Emre Enstitüsü dolup taşıyor. Bu ihtiyacı bütünüyle karşılamak zor olsa bile Türkiye olarak elimizden geleni yapmak bizim boynumuzun borcudur" ifadelerini kullandı.

Cakarta Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Cemal Şahin, "2022 yılında Endonezya'da kurulan temsilciliğimizde başlatmış olduğumuz Türkiye'yi ve Türk kültürünü tanıtmaya yönelik faaliyetlerimizle her geçen gün çok sayıda Endonezyalıya ulaşıyoruz. Türkiye'nin sahip olduğu kültürel mirasın çeşitliliğine hayranlık duyan Endonezyalılar, Türkçe kurslarımıza katılarak Türkiye'yi ve Türk kültürünü yakından tanıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Koordinatör Şahin, "Türk dizilerinin etkisiyle Endonezya'da ilgi duyulan yabancı diller arasında ilk sıralarda yer alan Türkçe'nin ülke genelindeki etkisinin artmasına yönelik büyük ölçekli faaliyetlerimizi hayata geçirmeye yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz" dedi.