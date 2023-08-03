Büyükçekmece'de Dershane Yetkilileri Kayıplara Karıştı

Büyükçekmece Mimaroba'da, bazı veliler 2023-2024 eğitim ve öğretim yılında hizmet vermek üzere açılan bir dershaneye kayıt yaptırdı. Dershaneye 28 ile 32 bin lira arasında peşin ödeme yapan velilere tadilatı gerekçe gösteren dershane yetkilileri, eğitimin Mayıs ayında başlayacağını söyledi. Mayıs ayı geldiğinde ise dershanede tadilatın devam ettiği duyurularak, eğitim tarihinin 1 Ağustos'a ertelendiği bilgisi verildi.

SAVCILIĞA SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDULAR

"28 BİN LİRA ÖDEME YAPTIM"

"BİRÇOK ŞUBEYİ ARADIM; BİLGİMİZ YOK DEDİLER"

"ÖĞRETMENLER DE MAĞDUR"

DERSHANE YETKİLİLERİNE ULAŞILAMADI

Ayrıca dershanenin velilere dağıttığı broşürün üzerindeki telefon numarasının da başka bir eğitim kurumuna ait olduğu ortaya çıktı.