BUÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, 2022'nin en başarılı bilim insanları listesinde yer aldı

Microsoft Academic'in 2022 yılı verileri dikkate alınarak research.com sitesi tarafından hazırlanan 2022 yılının en başarılı bilim insanları listesinde Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız da yer aldı.

Site tarafından, bilim insanlarının yayın ve atıf sayılarına göre hazırlanan 2022 yılının en başarılı bilim insanları listesinin güncellenmiş versiyonu yayınlandı.

15 farklı alanda h-indeks değeri 30 ve üstü olan araştırmacıları içeren listeye Türkiye'den mühendislik ve teknoloji ve makine ve havacılık mühendisliği alanlarından 61 araştırmacı girdi. Yıldız, "mühendislik ve teknoloji" alanında 8'inci sıradan listeye dahil edildi.

Listede Türkiye genelinden 47 araştırmacı yer alırken, Yıldız, listeye giren Makine Mühendisliği Bölümü öğretim üyeleri arasında ise Türkiye'de 3'üncü sırada yer aldı.

Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız, AA muhabirine, genel çalışma alanlarının yapısal optimizasyon, otomotiv çarpışma analizleri ve eklemeli imalat üzerine odaklandığını ifade etti.

Uluslararası listelere üst sıralarda girmekten son derece memnun olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu sıralamaların genel kriterlerine baktığınız zaman bilim insanlarının, akademik hayatları boyunca yaptıkları yayınlar ve -h indeksi gibi önemli parametreler dikkate alınmaktadır. Benim akademik hayatım boyunca elde ettiğim birikimlerin bu şekilde bir sıralamaya tabi tutularak dereceye girmesi beni gerçekten çok memnun etti. Başarılarımızın bu şekilde takdir görmesi beni çok mutlu ediyor ve daha fazla çalışma yapmaya motive ediyor." dedi.

Lisans, yüksek lisans, doktora eğitimlerini Bursa Uludağ Üniversitesinde gerçekleştiren ve öğrenim gördüğü okulda çalışmalar yapmaya devam etmenin çok gurur verici olduğunu söyleyen Yıldız, şunları kaydetti:

"Çalışmalarım neticesinde Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Prof. Dr. Mustafa Parlar Araştırma Ödülüne, Türkiye Bilimler Akademisi tarafından verilen TÜBA üstün başarılı genç bilim adamı ödülüne ve son olarak 2017 yılında TÜBİTAK tarafından verilen TÜBİTAK teşvik ödülüne layık görüldüm. 2020 yılında ise Türkiye Bilimler Akademisi'ne üye olarak seçildim. Tüm yaptığım çalışmalar, uluslararası farklı birimler tarafından da sıralamaya ve değerlendirmeye tabi tutuldu. ve son olarak Microsoft destekli research.com sitesi tarafından hazırlanan 'Dünyanın En Etkili Bilim İnsanları' listesine girdim. Türkiye'de mühendislik ve teknoloji alanında sıralamaya giren 47 bilim insanı arasından 8'inci sırada yer aldım. Makine ve havacılık mühendisliği alanlarında yapılan sıralamada ise 3'üncü sırada yer aldım. Bundan sonraki hedeflerim daha fazla yayın ve neticesinde daha fazla atıf alarak mevcut listelerde en üst sıralara gelmek."

"TOGG bir otomobilden daha fazlası"

Çalışma alanları sebebiyle Türkiye'nin yerli otomobili TOGG'un gelişimini yakından takip ettiğini vurgulayan Yıldız, şöyle konuştu:

"Yaptığım bu akademik çalışmaların hem savunma sanayi hem de otomotiv sanayide ve özellikle TOGG gibi ürünlerde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapmayı hedefliyorum. TOGG bir otomobilden daha ziyade insanlarımızın ülkesine olan güvenini arttırma yönünde çok önemli bir ürün haline gelmiştir. Özellikle halkımızın kendi mühendislerinin, kendi insanlarının, araştırmacılarının yaptığı bir ürünü evinin önünde görmesi toplumlara özgüven kazandırılması anlamında çok değerlidir. Dolayısıyla ben TOGG'u bir otomobilden daha fazlası olarak görüyorum. ve ülkemizin özgüveninin gelişmesi anlamında çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum."