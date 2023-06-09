BUÜ İlahiyat Fakültesi'nde İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi ile Necmeddin Okyay Sergi Salonu açıldı

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi'nde, İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi ile Necmeddin Okyay Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı. Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende fakülteye önceki yıllarda bağışlanan yazma ve nadir yaklaşık 6 bin eserin restorasyondan geçirilerek korumaya alındığı kütüphane ile ebru sanatı örneklerinin bulunduğu sergi salonu hizmete sunuldu.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) İlahiyat Fakültesi'nde, İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi ile Necmeddin Okyay Sergi Salonu'nun açılışı yapıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende fakülteye önceki yıllarda bağışlanan yazma ve nadir yaklaşık 6 bin eserin restorasyondan geçirilerek korumaya alındığı kütüphane ile ebru sanatı örneklerinin bulunduğu sergi salonu hizmete sunuldu.

BUÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Kaya, programda yaptığı konuşmada, kütüphane ve sergi salonunun hayırlı olmasını diledi.

Kütüphanenin önemine işaret eden Kaya, "Kazandırdığımız ilimler, yüzyıllardır beşeriyetin elde ettiği bilgi, düşünce, ahlak ve mutluluk formüllerinin yazıldığı kağıtlar ve o kağıtlardan oluşan kitapların korunduğu kütüphanelerden biri olacak. İçinde 400 cilt yazma eser, 5 bin cilt nadir eserin bulunduğu İsmail Hakkı Bursevi Yazma ve Nadir Eserler Kütüphanesi hayırlı olsun." dedi.

Kaya, 50 yıllık fakülte tarihinde bağışlanan eserleri bu kütüphanede topladıklarını dile getirdi.

Eserleri dijital ortama aktarıp bilim insanlarının istifadesine sunduklarını anlatan Kaya, "Yine kültürün somutlaşmış görüntüsü olan sanat eserlerinin muhafaza edileceği Necmeddin Okyay Sergi Salonu'muz. Orada da gerek fakültemiz öğretim elemanları gerek öğrencilerimizin ve diğer sanatkarlarımızın nadide eserlerinin fakültemizde sergileneceği, öğrencilerimizin, öğretim elemanlarımızın, toplumumuzun onları görme imkanı bulacağı sergi salonunun da açılışını yapıyoruz." diye konuştu.

Açılışa Bursa Valisi Yakup Canbolat, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Yavuz, BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, önceki dönem BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, fakülte öğretim elemanları ve öğrenciler katıldı.