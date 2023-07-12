Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Halit Aker atandı. Aker, görevi devraldıktan sonra yaptığı açıklamada, üniversitenin bir araştırma üniversitesi olduğu bilinciyle nitelikli bir yükseköğretim ortamı oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Hukuk Fakültesi Dekanlığı'na Prof. Dr. Halit Aker atandı.

BUÜ'den yapılan açıklamaya göre, yaklaşık 2,5 yıldır BUÜ Hukuk Fakültesi Dekanlığını yürüten Prof. Dr. Zekeriyya Arı'nın Rektör Yardımcısı olmasının ardından, YÖK Başkanlığı tarafından dekanlık görevine Özel Hukuk Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Halit Aker'in getirilmesi uygun görüldü.

BUÜ Hukuk Koordinatörü olarak önceki yönetim döneminde çalışmalar yürüten Prof. Dr. Halit Aker, gerçekleştirilen devir teslim töreni ile yeni görevine başladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, Hukuk Fakültesi'nin sosyal bilimler alanında eğitim veren fakülteler arasında en kıymetlilerden bir tanesi olduğunu vurguladı.

BUÜ Hukuk Fakültesi mezunlarının önemli yerlere geldiğinin altını çizen Yılmaz, "Bu bir hizmet yarışıdır. Zekeriyya hocamızla Rektörlüğümüzde birlikte çalışmaya başladık. Hukuk Fakültemizde de Halit hocamızın en iyi şekilde hizmet vereceğine inanıyoruz. Fakültemizin son derece kıymetli bir eğitim sistemi var. Yeni dönemde de aynı şekilde nitelikli eğitim vermeye devam edeceğine gönülden inanıyoruz. Görev değişiminin hayırlar getirmesini diliyorum." ifadelerini kullandı.

Görevi teslim alan Prof. Dr. Halit Aker ise kendisini bu onurlu göreve layık gören YÖK Başkanlığı ve üniversite yöneticilerine teşekkür etti.

Bir önceki dönemde pandemi ve deprem afeti gibi olumsuz durumlara rağmen son derece başarılı bir çalışma süreci geçirildiğini belirten Aker, şunları kaydetti:

"Yeni dönemde üniversitemizin bir araştırma üniversitesi olduğu bilinciyle; akademik ve idari kadromuzun yanı sıra öğrencilerimizin de dahil olduğu nitelikli bir yükseköğretim ortamı oluşturmak istiyoruz. Fakültemizi hak ettiği noktaya ulaştırabilmek için var gücümüzle çalışacağız. Bizden sonraki arkadaşlarımıza daha iyi bir fakülte bırakmaya gayret edeceğiz. Yeni dönemin hepimize hayırlar getirmesini diliyorum."

Törene rektör yardımcıları Prof. Dr. Adem Doğangün, Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu ve fakülte yöneticileri ile akademisyenler katıldı.