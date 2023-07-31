Buse Eğitim Kurumları Öğrencilerine Yılsonu Kutlaması

Buse Eğitim Kurumları, öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarına yansıyacak beceriler kazandırmaya devam ediyor. Buse Bilim Koleji 4. Sınıf öğrencileri ve aileleri için yılsonu kutlaması düzenlendi. Öğrenciler, aileleri ile birlikte coşkulu bir akşam geçirdi ve diplomalarını aldılar. Buse Kolej 1.sınıf öğrencileri Okuma Bayramı etkinliği ile bilgi ve becerilerini kutladılar. Buse Kreş ve Anaokulu öğrencileri ise heyecanla 1.sınıfa geçti.

Buse Eğitim Kurumları, takip edilen IB Programı ile öğrencilerin sosyal ve akademik hayatlarına yansıyacak beceriler kazandırmaya devam ediyor.

Kolejden yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji 4. Sınıf öğrencileri ve aileleri için, Buse Bilim Koleji bahçesinde özel olarak hazırlanan yemekli organizasyon ve yılsonu kutlaması görkemli bir tören ile gerçekleştirildi.

Öğrencilerin, aileleri için hazırladıkları Türkçe ve İngilizce gösteriden sonra, okul bahçesinde aileleri ile birlikte coşkulu bir akşam geçirdi.

Mezuniyet pastasını öğretmenleri ile beraber kesen öğrenciler, cübbelerini giydikten sonra diplomalarını okul kurucusundan aldılar.

Buse Kolej 1.sınıf öğrencileri 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı boyunca edindikleri bilgi, deneyim ve becerilerini öğretmenleri öncülüğünde düzenlenen Okuma Bayramı etkinliği ile kutladılar.

Buse Kreş ve Anaokulu öğrencileri 1.sınıfa geçmenin heyecanı ve mutluluğunu yaşadılar. Güvenli, güler yüzlü, samimi, doğa ile iç içe ve kendine özgü bir ortamda öğretim faaliyetlerini sürdürmesi amaçlanan öğrenciler ilkokulda da eğitim ve öğretim hayatlarına devam edecekler.