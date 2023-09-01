Buse Bilim Koleji ve Buse Kreş Anaokulu Öğrencileri Teknofest Ankara'ya Katıldı

Buse Bilim Koleji ve Buse Kreş Anaokulu öğrencileri, Teknofest Ankara'ya katılarak gelecekte yapmak istedikleri projeleri anlattılar. Öğrenciler, uçak ve helikopter gösterilerini izleyerek pilot ve askerlerden bilgi aldılar. Ayrıca, planetaryum, iklim tüneli ve sanal gerçeklik tünelinde yeni kazanımlar elde ettiler. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile de görüşen öğrencilere başarılar diledi.

Buse Bilim Koleji ve Buse Kreş Anaokulu öğrencileri bu yıl altıncısı düzenlenen Teknofest Ankara'ya katıldılar.

Buse Bilim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, Buse Eğitim Kurumlarında yetişen geleceğin başarılı bilim insanları şimdi ve gelecekte yapmak istedikleri projelerinden bahsettiler.

Kızılelma, Hürkuş, Hürjet, Solotürk, Ayyıldız ve Polis helikopterlerinin gösterilerini dikkatle izleyen öğrenciler gösteri sonrasında sergilenen uçak ve helikopterleri incelerken pilot ve askerlerden meslekleri ve uçaklar hakkında bilgi aldılar.

Öğrenciler. Planetaryum ile astronotların eğitimi ve uzay yolculuğu hakkında bilgi edinirken, iklim tüneli ve sanal gerçeklik tünelinde de yeni kazanımlar elde ettiler.

Öğrenciler, Teknofest Ankara'da Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile eğitim, Teknofest ve gerçekleştirecekleri projeleri hakkında da konuştular.

Tekin, öğrencilere yeni eğitim öğretim yılında başarılar diledi.