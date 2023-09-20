Buse Bilim Koleji Öğrencileri Uzay Serüveni Yaşadı

Buse Bilim Koleji öğrencileri, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi uzmanları eşliğinde özel ekipmanlar ile '360 derece uzay serüveni' yaşadı. Etkinlikte planetaryum ve güneş gözlemi yapıldı.

Buse Bilim Koleji öğrencileri, Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi uzmanları eşliğinde özel ekipmanlar ile "360 derece uzay serüveni" yaşadı.

Buse Eğitim Kurumları'ndan yapılan açıklamaya göre, Buse Bilim Koleji 2023-2024 eğitim öğretim yılı etkinlikleri Ankara Yenimahalle'deki okul öncesi ve ilkokul kademelerinde uluslararası programlı eğitim veren yeni kampüsünde gerçekleşti.

Buse Bilim Koleji öğrencileri, tavşan, kuzu ve koyunlar eşliğinde planetaryum ve güneş gözlemi etkinliği ile döneme "merhaba" dedi.

Anasınıfından ilkokul dördüncü sınıfa kadar tüm öğrencileri kapsayan etkinlikte planetaryum ve özel yansıtıcı ekipmanlar kullanıldı. Ankara Üniversitesi Kreiken Rasathanesi uzmanları eşliğinde özel ekipmanlar ile öğrencilerin 360 derecede bir uzay serüveni yaşamaları ve eğlenirken öğrenmeleri amaçlandı.

Planetaryumda öğrenciler "Uzayda ne kadar yer kaplıyoruz?", "Gezegen sistemleri ve içinde bulunduğumuz güneş sisteminin yapısı", "Yıldızımız Güneş", "Güneş Sistemi'ndeki diğer gezegenler ve özellikleri" ve "Cüce gezegen kavramı neden ortaya çıktı ve cüce gezegen nedir?" gibi sorulara yanıt aradı.

Çocukların görsel efektlerle zenginleştirilmiş videolardan edindiği deneyimin yanında gerçek bir gözlem tecrübesi de yaşayabilmeleri sağlandı. Teleskop ve güneş filtresi kullanılarak güneş ve yüzeyinde bulunan lekeler gözlemlendi.

Eğitim sonunda çocuklar hayallerinde yer edinen uzaya ve astronomiye gerçek bir gökbilimci gözünden bakarak bilgilerini sağlamlaştırdı.