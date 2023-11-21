Buse Bilim Koleji'nde Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı Veli Bilgilendirme Semineri

Buse Bilim Koleji bu yıl Uluslararası Bakalorya İlk Yıllar Programı'nın (IB-PYP) ilk veli bilgilendirme seminerini düzenledi.

Buse Bilim Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, ilkokul kademesinde öğrenim gören öğrencilerin ebeveynlerinin davetli olduğu IB veli bilgilendirme semineri yoğun ilgi gördü.

IB PYP koordinatörlerinin açılış konuşması ile başlayan seminer, katılımcıların soru ve cevapları ile devam etti. Seminerde, araştıran, duyarlı, sorgulayan ve bilgili bir nesil yetiştirmek üzerine konuşuldu.

Öğrencilerin zamanını verimli kullanması, bağımsız ve eleştirel düşünebilmesi, öğrencinin kendine özgü yöntem ve teknikler geliştirmesi, araştırma yapma becerilerinin gelişimi, sorumluluk bilinci hakkında bilgi verildi.

Verilen bilgiye göre, uluslararası bir program olması nedeniyle IB programına dahil olan bir öğrenci, etkin bir dil kullanımına sahip olarak ülke dışına çıkabiliyor ve dünyanın seçkin üniversitelerinde referans kabul edilen bir diplomaya sahip oluyor.

Öğrencilerin sanatsal, fiziksel ve bilişsel olarak gelişirken sorgulayıcı bir birey olması hedefleniyor. IB programı ile öğrenciler için dil öğrenimi sadece kağıt üzerinde kalmıyor, aktif bir şekilde kullanılabiliyor.

Böylelikle öğrencilerin farklı dillerde dersi dinleyebilir ve sunumlar yapabilir hale gelmesi bekleniyor. MEB müfredatı eğitimine ek olarak, ilkokul kademesindeki öğrenciler için hazırlanan özel programlar ile öğrencilerin her yıl tamamlaması beklenen bir liste oluşturuluyor.

Öğretmenler, bu programı hayata geçirirken drama, oyunlar ve dijital platformlar aracılığıyla öğrencilerin becerilerini geliştirmelerine yardımcı oluyor. Böylece öğrenciler eğlenirken, İngilizce dil becerilerini geliştirmelerine yardımcı olan okuma, dinleme, konuşma ve çeşitli İngilizce oyunlara yönelik farklı etkinliklere erişebiliyor.