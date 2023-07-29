Bursa Uluslararası Vosvos Şenliği Büyükorhan'da Başladı

5. Bursa Uluslarası Vosvos Şenliği Büyükorhan'da başladı

BURSA - Bursa'da her yıl düzenlenen Bursa Uluslararası Vosvos Şenliği bu yıl Büyükorhan ilçesi Görecik Yaylası'nda start verdi. Uludağ'ın eteklerindeki etkinlikte yüzlerce vosvos tutkunu biraraya geldi. Vosvos etkinliği için 1400 kilometre öteden Artvin'den gelen Ahmet Güzelsöz, "Bizim için önemli bir etkinlik. Yolumuz uzun ama acelemiz yok.Bursa'da eğlenip Artvin'e döneceğiz" dedi.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Büyükorhan Belediyesi, Kültür Turizm ve Tanıtma Birliği ve Vosgarage16 grubunun girişimleri ile düzenlenen programa Türkiye'nin çeşitli illerinden Vosvos marka araçlarıyla vatandaşlar akın etti. 2 gün süren etkinlikte hem Vosvos marka araç sahipleri birbirleriyle tanışıyor, hem de Büyükorhan ilçesinin yöresel yemeklerini ve oyunlarını öğrenme şansı buluyor. Şenlikte spor aktiviteleri, otomobil etkinlikler, atölye çalışmaları, tadım etkinlikleri, hasat etkinlikleri ve bölgeyi tanıma imkanını sunan Vosgarage16 grup üyesi Mehtap Erişen, "Büyükşehir Belediyesi ile birlikte Bursa'nın Görecik yaylasında 5. Uluslararası Vosvos kampını gerçekleştiriyoruz. Türkiye'nin çeşitli illerinden Vosvos sahibi olanlar ve karavan sahiplerini ağırlıyoruz. Hep beraber keyifli vakit geçiriyoruz. Tanımadığımız insanlarla tanışıyoruz. Şehrin sıcağından uzaklaşmış oluyoruz" diye konuştu.

Diğer yandan 5. Bursa Uluslarası Vosvos şenliğine ev sahipliği yapan Büyükorhan Belediye Başkanı Ahmet Korkmaz ise, "Büyükşehir Belediyesi ve Büyükorhan Belediyesi olarak Görecik Yaylamızda yaptığımız ilk etkinlik diyebiliriz. Sadece bizlerİn değil tüm dünyanın zorlandığı pandemi, doğal afetler gibi kötü olaylar vardı. Bu alanları çok fazla kullanamadık. Şehirlerde de bayağı bunalan vatandaşlarımız vardı. Görecik Yaylamızda etkinlikler çerçevesinde kullanılan bir alanımızdı. Bugün Bursa Büyükşehir Belediyesi Garaj16 Vosvos gruplarıyla birlikte Görecik Yaylasında bir araya geldi. Bizler de en güzel Vosvos'u seçerek yarın bir ödül vereceğiz" ifadelerini kullandı.

Vosvos etkinliği için 1400 kilometre yol geldi

Etkinliği duyduğu gibi Artvin'den Bursa'ya doğru yola çıktığını belirten bir misafir ise, "3 yıldır yapılan bir etkinlik zaten. Bende sevdiğim için geldim. Konserler varmış, onlarla beraber eğleneceğiz. Yolumuz uzun ama acelemiz yok. Burada eğlendikten sonra Artvin'e döneceğiz" ifadelerini kullandı.

(EA-AÇ-İHS)