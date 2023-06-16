Asrın felaketi sonrası Şanlıurfa ve Hatay'dan Bursa'ya gelen depremzede öğrenciler, eğitim gördükleri Bursa'da başarılarını takdir belgesiyle taçlandırdı. Bursa'da 1946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıktı.

Bursa'daki depremzede öğrencilerin takdir başarısı

BURSA - Asrın felaketi sonrası Şanlıurfa ve Hatay'dan Bursa'ya gelen depremzede öğrenciler, eğitim gördükleri Bursa'da başarılarını takdir belgesiyle taçlandırdı.

Deprem sonrası aileleriyle birlikte Bursa'ya gelen 6.'ıncı sınıf öğrencisi Muhammet Berat Öztürk ve 8. sınıf öğrencisi Hayrunisa Keleş, Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bulunan Şerif - Rabia Kutlucan Ortaokulu'nda eğitimine devam etti. Geçmişi unutarak geleceğine önem veren öğrenciler, çalışmalarını takdir belgesi ile süsledi. Okul Müdürü Fethullah Çelik'ten karnesini alan gençler, takdir belgesini görünce mutluluğunu gizleyemedi.

Karnesinin takdir belgesiyle taçlandırmanın mutluluğunu yaşayan Muhammet Berat Öztürk, "Ben ve ailem Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinden Bursa'ya geldik. Burada eğitimime devam ettim. Bugün takdir belgesi aldığım için çok mutluyum. Tabi Şanlıurfa'dan Bursa'ya geliş süreci biraz zorlayıcı geçti. Ama burada kendimi geliştirmeye devam ettim. Takdir belgesi alarak bu gelişimimi aileme de göstermiş oldum. Okulumuzun öğretmenleri ve müdür bey bana çok yardımcı oldu. İlk geldiğimde biraz utanıyordum. Ancak sonradan arkadaşlarıma ve öğretmenlerime alıştım" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Bursa'da 1946 okulda 660 bin 48 öğrenci ve 41 bin 638 öğretmen karnelerin dağıtılmasıyla yaz tatiline çıkmış oldu. Okulların son gününde Kestel ilçesi Cumhuriyet İlkokulu'nda düzenlenen törende öğrencilerin karne heyecanına, Bursa Valisi Yakup Canbolat, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Kestel Kaymakamı Recep Öztürk, Kestel Belediye Başkanı Önder Tanır ve İl Milli Eğitim Müdürü Cengiz Uç da ortak oldu.