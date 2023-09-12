Bursa'da Okul Servislerine Denetim

Yeni eğitim öğretim yılının başlamasının ardından Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri devam ediyor.

Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 2023-2024 eğitim ve öğretim yılının başlaması sebebiyle Bursa genelinde okul çevreleri ve okul servislerine yönelik tedbirleri artırarak denetimlere devam edildiği bildirildi.

Paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

"Geleceğimizin teminatı olan çocukların ve gençlerin huzur ortamı içerisinde eğitim görmesi, her türlü suçtan uzak tutulması ve güvenli bir şekilde yolculuk yapmalarını sağlamak amacıyla denetimlerimizi gerçekleştirdik. Tüm öğrencilerimize yeni eğitim ve öğretim yılında başarılar dileriz."